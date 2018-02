Serie B - Cremonese-Bari 0-1 : decide D'Elia : Un tiro in porta che vale tre punti. Il Bari vince sul campo della Cremonese e resta in piena zona playoff. Sfortunata la squadra di casa che cade sull'unica occasione dei pugliesi. Dodici anche i ...

Serie B - Cremonese-Bari partita da Goal : ROMA - In palio punti importanti per la zona playoff nell'anticipo di Serie B. La Cremonese, settima in classifica a 37 punti, gioca questa sera contro il Bari, quinto con 38. I grigiorossi cercano la ...

Serie B Cremonese-Bari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : CREMONA - L'anticipo del venerdì di Serie B mette in palio punti pesanti. Allo Zini la Cremonese di Tesser , 7° posto, attende il Bari di Grosso , 5° posto, per mettere la freccia in classifica. ...