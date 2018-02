Serie A Milan | Gattuso | «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata»

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi Serie : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...

Probabili Formazioni Milan-Sampdoria - Serie A 18-02-2018 : E’ uno dei match più attesi della 25^ giornata di Serie A: Milan-Sampdoria. Da una parte i rossoneri, che stanno recuperando i punti persi negli ultimi mesi per ipotecare la qualificazione in Europa League, e sfideranno la diretta concorrente. Infatti, dall’altra parte c’è la sorpresa di questo campionato, la quale sogna l’ingresso in Europa. Nelle ultime uscite però sta arrancando, complice anche un Quagliarella ...

Probabili formazioni/ Milan Sampdoria : diretta tv - ultime novità live. Le difese (Serie A 25^ giornata) : Probabili formazioni Milan Sampdoria: diretta tv, orario e le ultime novità in vista del match a San Siro. Gattuso perde Kessie per squalifica: è il turno di Locatelli?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Milan Sampdoria : diretta tv - orario e le ultime novità live (Serie A 25^ giornata) : Probabili formazioni Milan Sampdoria: diretta tv, orario e le ultime novità in vista del match a San Siro. Gattuso perde Kessie per squalifica: è il turno di Locatelli?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 07:15:00 GMT)

Serie A : Milan Sampdoria - le probabili formazioni : La Sampdoria mette nel mirino l'Europa League ma per capire se l'obiettivo potrà concretizzarsi saranno importanti, o forse decisive, le prossime tre gare contro Milan, Udinese e Atalanta, dirette ...

25^ Giornata Serie A : fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone : sfida salvezza! : 25^ Giornata Serie A: fari puntati su Torino-Juventus. Il Milan ospita la Samp. Benevento-Crotone: sfida salvezza! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... 25^ Giornata- Mancano pochi giorni alla 25^ Giornata di Serie A. Un campionato caratterizzatodalla totale incertezza e dalla sfida al vertice tra Napoli e Juventus, entrambe attive nel calciomercato. Una sfida ...

Lega Serie A : Juve - Inter e Roma sventano 'golpe' anti-Malagò di Lazio - Napoli e Milan : ... Genoa, Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli, Torino e Udinese, di eleggere i vertici della Serie A , tra i quali il presidente e l'amministratore deLegato, prima ancora che il numero uno dello sport ...

Serie A Milan - Kessie sicuro : «Sono più forte di Gattuso tecnicamente» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Serie A Milan - Kessie : «Gattuso? La mia tecnica è superiore» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Serie A - Berlusconi : «Il Milan? Mi fa venire un gran mal di stomaco» : MILANO - "Vedo che il vostro presidente sa ancora sorridere nonostante il nostro Milan , come a me, gli abbia fatto venire un gran mal di stomaco" . Lo dice Silvio Berlusconi nel corso dell'incontro ...

Panchine Serie A - Luis Enrique torna in Italia? Due ufficialità in casa Milan Video : L'ex allenatore di Barcellona e Roma, lo spagnolo Luis Enrique, potrebbe ritornare a lavorare in Italia. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il tecnico spagnolo sarebbe stato accostato a due club di #Serie A. Al momento dell'avvicendamento tra Montella e Gattuso, il #Milan, avrebbe pensato all'ex tecnico dei blaugrana per la panchina. Attualmente i rossoneri sono orientati a confermare Ringhio anche per la prossima ...

Video/ Brindisi Olimpia Milano (72-84) : highlights della partita (Basket Serie A1 - 19^ giornata) : Video Brindisi Olimpia Milano (risulato finale 72-84): highlights della partita di basket nella 19^ giornata della Serie A1. Nuovo successo per l'Ea7 ferma alla terza piazza.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:14:00 GMT)

Calcio - i migliori italiani della 24ma giornata di Serie A : Cutrone accende il Milan - Insigne è la luce del Napoli. Bernardeschi - gol dell’ex : Si è appena conclusa la 24a giornata di Serie A, al termine della quale Napoli e Juve continuano a comandare le operazioni, mentre la Lazio perde in un solo turno, dopo la sconfitta con la capolista, ben due posizioni a vantaggio di Roma e Inter, entrambe vittoriose. Vediamo insieme chi sono i migliori italiani della giornata. Lorenzo Insigne: Non trova il gol, ma il talento partenopeo dispensa assist e giocate d’altissima scuola nella ...

Basket - Serie A : successi esterni di Milano e Venezia - Avellino travolge Pistoia : ROMA - E' una giornata favorevole alle big, la diciannovesima del massimo campionato di pallacanestro. In attesa del posticipo che vede Brescia impegnata sul parquet di Varese, vincono infatti le ...