Serie A | i gol della 25esima giornata

Serie A Udinese - Oddo : «Regalati due gol alla Roma» : UDINE - Massimo Oddo non cerca scuse e analizza così la sconfitta dell' Udinese contro la Roma: "Oltre all'impegno - spiega l'allenatore a Sky Sport - l'Udinese ha fatto un'ottima partita considerando la forza della Roma. Abbiamo creato ma siamo stati poco lucidi sotto porta e in alcune ripartenze. Poi abbiamo sbagliato alcune uscite ...

Video Gol Udinese-Roma 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 17-02-2018 : Risultato Finale Udinese-Roma 0-2: Cronaca e Video Gol Cengiz Under, Perotti 25° Giornata Serie A 17 Febbraio 2018. Finisce 2-0 per la squadra ospite l’anticipo della 25° giornata di Serie A Udinese-Roma. Una partita che si sblocca tardi grazie all’ennesimo gol di Cengiz Under, il giovane turco che sta incantando tutta Roma, chiusa poi al 90esimo dal subentrato Perotti. Il primo tempo non è certo stato noioso, seppur il ...

