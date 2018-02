Sepolta viva per 11 giorni ​E i parenti riaprono la bara

Sepolta viva : per 11 giorni cerca disperatamente di uscire dalla bara : Si pensa che una donna di 37 anni, Rosangela Almeida dos Santos, sia stata Sepolta viva per negligenza e che per 11 lunghi giorni abbia tentato, con tutte le sue forze, di uscire dalla bara che era stata tumulata in una tomba di cemento nel cimitero di Senhora Santana a Riachao das Neves al nord del Brasile. La donna sposata, era stata dichiarata morta il 28 gennaio, e il giorno successivo Sepolta. Ricoverata in ospedale per problemi che ...