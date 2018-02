Sei ori in palio | i favoriti di domenica

Stipendi PSG : Neymar senza rivali - Sei giocatori in doppia cifra : La rosa dei parigini mette assieme 146,9 milioni di euro netti di salari. Neymar primo, cifre da capogiro anche per Cavani e Mbappè. L'articolo Stipendi PSG: Neymar senza rivali, sei giocatori in doppia cifra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Sei un eroe”. Metro Milano - il bimbo di 2 anni cade sulle rotaie. Lui lo salva così. Pieno di coraggio - si toglie lo zaino (era appena uscito da scuola) e si butta per non far morire il piccolo. Quello che succede subito dopo è bellezza pura. Le immagini però sono agghiaccianti - vi avvertiamo (VIDEO) : La banalità del bene ha un nome, si chiama Lorenzo Pianazza e ha 18 anni. Eh sì, perché se eroe significa fregarsene delle conseguenze e rischiare la propria vita per salvarne delle altre, il termine, quindi, è corretto se parliamo di Lorenzo. Eroe, il ragazzo, lo è per davvero, seppur per un giorno: ieri non ci ha pensato due volte prima di mollare lo zaino sulla banchina della Metro, alla fermata Repubblica, e precipitarsi sui binari ...

Sondaggio Pagnoncelli - in Lombardia Fontana stacca Gori di Sei punti : Se per il centrodestra il Lazio pare una partita chiusa, con Stefano Parisi staccato di 12 punti dal governatore uscente e candidato Pd Zingaretti e di sette punti dalla grillina Lombardi, in ...

La Francia caccia via Sei giocatori : La notte brava a base di alcol, con tanto di accusa di molestie sessuali poi archiviata dalle autorità di Edimburgo, è costata il posto in nazionale a sei giocatori della Francia del rugby. Secondo ...

‘’Nadia Toffa? Ecco cosa Sei…’’. Il post al veleno contro la conduttrice de ‘’Le Iene’’. Mentre il mondo della tv sostiene la giornalista - sui social salta fuori la pesantissima accusa : “Qualcuno avrà pure la memoria corta, ma noi no”. Un post su Facebook per rimproverare a Nadia Toffa e colleghe Iene la diffusione di “fuffa antiscientifica”, diventa un piccolo caso della Rete. A scriverlo è la pagina di ‘W la Fisica’, movimento anti bufale scientifiche guidato dall’accademico Mattia Butta che aveva tentato, senza tuttavia riuscire a raccogliere le firme necessarie, di candidarsi ...

Tutti i muSei dovrebbero replicare l’iniziativa del Museo egizio di Torino : Il 6 dicembre il Museo egizio di Torino ha ri-proposto una campagna di promozione "Fortunato chi parla arabo" con l'obiettivo di stimolare la fruizione dell'offerta culturale della città. Per tre mesi i cittadini di lingua araba potranno entrare in due al costo di un solo biglietto.Giorgia Meloni e il partito Fratelli d'Italia prima hanno manifestato contro l'iniziativa denunciando una "discriminazione al contrario" degli Italiani e poi ...

“Questo è il mio regalo all’Italia”. Baglioni e quel gesto inaspettato quanto meraviglioso : una di quelle storie che scalda il cuore. “Bravo Claudio - Sei un orgoglio!” : Lo aveva promessa Claudio Baglioni e alla fine l’ha fatto! Lo aveva promesso e lo ha fatto. Claudio Baglioni ha donato una buona parte del guadagno ottenuto con il concerto avvenuto dicembre scorso in Vaticano ai cittadini di #Norcia colpiti dal terremoto lo scorso ottobre. Inoltre il cantante e Direttore artistico di Sanremo 2018 ha consegnato ai bambini di Norcia ben 7 mila euro raccolti dai piccoli abitanti del Bangui, nella ...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Inghilterra-Galles in DIRETTA : 12-6. Sofferta vittoria per i padroni di casa! : Fuori i secondi: a Twickenham va in scena la sfida tra le prime due della classe del Sei Nazioni 2018. Inghilterra e Galles sono infatti le uniche due squadre ad aver chiuso la prima giornata con una vittoria con tanto di bonus offensivo, al termine di due sfide a senso unico. L’Inghilterra ha maramaldeggiato a Roma contro l’Italia, mentre il Galles ha disintegrato la resistenza scozzese a Cardiff. Oggi va in scena una sfida dunque ...

“Vergognati - Sei un mostro”. Il gesto choc nell’aula di tribunale : prima l’arresto per quel reato terribile - una storia da film horror. Poi quel particolare - sotto gli occhi di tutti - che ha sdegnato il mondo. Un caso davvero agghiacciante - follia senza fine : Un siparietto davvero agghiacciante quella andato in scena subito dopo l’arresto di una giovane che aveva fatto il giro del web con il suo caso di folle violenza. A far discutere i social in queste ore è la storia di Jasmine Cochran, teppista fermata nel Regno Unito a soli 19 anni e sbattuta in carcere con delle accuse molto gravi: armata di coltello, avrebbe prima minacciato pesantemente e poi aggredito fisicamente una donna ...

Sparatoria a Pisa - l'arma scomparsa e i domiciliari liberi : Sei domande aperte : Non si trova ancora l'arma utilizzata dal 21enne per ferire i clienti del bar. Molti gli interrogativi in sospeso: Come ha fatto a procurarsi l'arma? E perché si trovava in giro nonostante fosse ai ...

Sei Nazioni in cerca di autori. Benvenuti a Ovalia : 1883 E' l'anno della prima edizione del Sei Nazioni, che all'epoca, in pieno Ottocento, si chiamava Home Championship ed era disputato solo da quattro squadre: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. ...

Foto storia di Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018 : dall’incontro con Mara Maionchi ad America e Sei nell’anima : Avrebbero voluto trasformarla in una cantante "normale" con un contratto all'Ariston ed è proprio lì che questa sera tornerà Gianna Nannini ospite a Sanremo 2018. La Foto storia della rocker non può che partire dal suo primo grande successo, America, uscito nel 1979 rivoluzionando la sua vita e anche quella della musica italiana. La copertina dell'album che conteneva il suo singolo, California, raffigurava la Statua della libertà che ...