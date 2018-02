'Se Champions ossessione non si vince' : TORINO, 17 FEB - "La Champions non deve essere vissuta come un'ossessione, altrimenti non vinci niente". Così Massimiliano Allegri, a 4 giorni dalla rimonta subita con il Tottenham. "Il mondo Juve - ha aggiunto il tecnico bianconero - deve essere orgoglioso di quanto fatto fino a oggi".

Juventus - Chiellini : "La Champions non deve essere un'ossessione. Sul rinnovo..." : Chi meglio di Giorgio Chiellini , icona della Juventus e laureato in Management ed Economia, avrebbe potuto fare un punto della situazione in casa bianconera, dove non si è perso tempo in ...

Juventus - Chiellini : 'La Champions non è un'ossessione - ma un obiettivo raggiungibile' : Siamo stati la seconda squadra più forte del mondo per 45 minuti, siamo andati molto vicini a qualcosa che sognamo e aspettiamo da tanti anni (la Champions, ndr). Ogni stagione è sempre più difficile ...