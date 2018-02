SCUOLA Con Ungaretti | alla scoperta della vita e delle parole giuste

Danzare con la sclerosi multipla - Una lezione nella SCUOLA di Amici : Realizzare il sogno di una vita, a 33 anni, nonostante quella stessa vita gli abbia riservato un fardello pesante che lo inchioda ad una sedia a rotelle da quando ne aveva 26. Ivan Cottini, ex modello, ci è riuscito, a dispetto della sclerosi multipla che vorrebbe impedirgli di sollevarsi da quella sedia e saltellare in punta di piedi sul parquet di una sala da ballo. E il parquet di cui parliamo non è uno qualsiasi, ma è lo stesso che ...

Strage della SCUOLA in Florida - confessa Nikolas Cruz. E dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...

SCUOLA - perché i partiti non dicono nulla sull'odioso contributo volontario-obbligatorio pagato dalle famiglie : Le casse delle scuole sono vuote. Quasi incredibile a dirsi se dovessero solo far fede le fluviali dichiarazioni ottimistiche, se non trionfalistiche, di Matteo Renzi sui miliardi che invece la Scuola pubblica avrebbe avuto in questi anni. Ma le parole e i fatti spesso non coincidono o si dividono, seguono strade diverse. Come sempre la verità sta nel dettaglio e in questo caso è un dettaglio ben conosciuto dalle famiglie, forse ...

Montefiascone - ubriaca dimentica figlio a SCUOLA : denunciata per abbandono minore : A Montefiascone, una maestra di un scuola primaria, ha segnalato ai carabinieri, che ieri mattina al termine delle lezioni scolastiche nessuno era venuto a riprendere un bambino di 10 anni che quindi ...

Florida - ex studente espulso fa strage a SCUOLA Con un fucile semiautomatico. “Era ossessionato da una ragazza” : Almeno diciassette morti. Quindici feriti. L’ennesima strage americana si consuma in una scuola a circa un’ora a nord di Miami, in Florida. La Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland. Un ragazzo – più tardi identificato come Nikolas Cruz, 19 anni – ha cominciato a sparare fuori della scuola intorno alle 14.40, poco prima della fine delle lezioni. Quindi è entrato nell’edificio scolastico e si è fatto largo tra i corridoi, continuando a ...

Docenti sviliti e genitori in cattedra - il paradosso della SCUOLA al contrario : Che farebbe oggi Giovanni Pascoli o Natalino Sapegno, che un tempo insegnavano alle superiori? Come affronterebbero gli studenti e soprattutto i loro genitori? Come si troverebbero in un mestiere che ogni giorno di più diventa uno scontro (a volte anche fisico) con adulti e ragazzi? ...

Educazione alla deriva/ Studenti violenti con i professori : SCUOLA da ripensare : La cosa esiste, anche se manca la parola. Ma bisognerà pur trovarla in italiano, per parlare del regresso della civiltà, che plana minaccia il nostro vivere quotidiano. In Francia si parla di ...

Facile sperimentare il Diploma in 4 anni facendo ore più corte: il monte ore totale rimane pressoché invariato. La sfida è intaccare il monte ore obbligatorio. SERGIO BIANCHINI

“Hanno sparato nella SCUOLA”. Almeno un morto : la situazione. La città è sconvolta : partita la caccia all’uomo : Choc per l’ennesima sparatoria, avvenuta ancora una volta in una scuola degli Stati Uniti, la Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida. Un uomo armato ha aperto il fuoco sugli studenti poi è riuscito a fuggire. Ci sarebbero Almeno venti feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni. Il complesso scolastico è frequentato da oltre tremila studenti dai 9 ai 12 anni. La polizia di Coral Springs ha fatti ...

Palermo : cede controsoffitto in una SCUOLA - in corso verifiche : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Crolla il panello di un controsoffitto dell'Istituto Regina Margherita di Palermo. Studenti e professori hanno trovato la 'sorpresa' questa mattina al loro ingresso a scuola. "Appena ricevuta la notizia di quanto accaduto in una delle classi dell'Istituto Regina Marghe

A SCUOLA di cittadinanza contro la violenza : ...nelle parole lanciato un anno fa a Trieste Perché abbiamo scritto con 100 influencer un manifesto per la comunicazione online che nel frattempo ha declinato i suoi principi anche per la politica e la ...

Valmontone : Colonna e la SCUOLA Calcio - i ragazzi crescono : Primo anno ‘fruttuoso’, il Città di Valmontone è soddisfatto Roma – Il primo anno di “unione calcistica” è stato sicuramente fruttuoso. Anche se manca ancora... L'articolo Valmontone: Colonna e la Scuola Calcio, i ragazzi crescono su Roma Daily News.

I docenti corrono un grave rischio, quello di non conoscere i loro alunni, di insegnare tante cose senza curarsi di ciò che passa nel loro cuore di ciò che questo attende. VALERIO CAPASA

SCUOLA - Consiglio Stato riapre GaE a docenti laureati entro 2010-2011 : Ora serve una soluzione politica che riapra le Graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato dopo il disastro della Buona Scuola e tutto questo deve avvenire indipendentemente dalla fase ...