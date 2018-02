Scosse di terremoto fino a magnitudo 7 2 in Messico | gente lascia le abitazioni e scende

Terremoto in Calabria avvertito anche in Sicilia : notte di paura - altre Scosse nello Stretto di Messina [INFO e DETTAGLI] : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella notte in Calabria e in Sicilia, in particolare nello Stretto di Messina, seminando panico tra la popolazione. Secondo i dati del Centro Euro-Mediterraneo e dell’INGV si è trattato di un sisma ML magnitudo 3.7: l’epicentro è stato registrato a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (in provincia di Reggio Calabria, a poca distanza dai Comuni di Laganadi, San Roberto, Calanna, e Santo Stefano in ...