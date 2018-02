Scommesse nel Mondiale dello scandalo | l’ex nazionale inglese Dyer shock | “quanti soldi

Mafia - arrestato il re delle Scommesse Benedetto Bacchi. “Riciclava i soldi dei clan nelle sue 700 agenzie” : Era l’uomo dei clan nel settore dei giochi e delle scommesse , un business a cui la Mafia da tempo ha rivolto le sue attenzioni. soldi sicuri, almeno un milione di euro al mese, e una “lavatrice” usata per ripulire il denaro sporco. Benedetto Bacchi, tra i maggiori imprenditori italiani nel settore, è il personaggio chiave dell’inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di 31 persone. Bacchi, che in Cosa ...

Rapina un centro Scommesse a Pescara - i Carabinieri lo rintracciano e lo arrestano nel frosinate : Pescara - Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, a seguito di speditiva attività informativa, hanno rintracciato nel frosinate e tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara su richiesta di questa Procura della Repubblica, che ha pienamente condiviso le risultanze investigative dei militari, B.A.D.A., ...