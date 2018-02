Sci di fondo | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Staffetta maschile | Norvegia super

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : staffetta maschile 4×10 km (domenica 18 febbraio). Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo (titolo) : Domenica da cuori forti ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 con la staffetta maschile 4x10km di sci di fondo. come consuetudine questa prova è sempre tra le più attese ed emozionanti del panorama olimpico e, ne siamo certi, non si smentirà nemmeno in occasione di domani. La gara scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane, e vedrà grande battaglia tra le varie nazioni, con diverse squadre pronte a puntare al podio. come sempre la grande ...

Sci fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Marit Bjoergen regala l’oro alla Norvegia in staffetta. Battuta la Svezia : La Norvegia vince in 51’24″3 la staffetta femminile dello sci di fondo (4 x 5 km) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, precedendo di 2″0 la Svezia, campione uscente, e la squadra delle atlete olimpiche della Russia, bronzo a 43″3. L’Italia (Anna Comarella – Lucia Scardoni – Elisa Brocard – Ilaria Debertolis) chiude al nono posto, con quasi 3′ di ritardo. Nella prima frazione grande ...

LIVE Sci di fondo - staffetta femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Bjoergen da leggenda : Norvegia d’oro - Svezia argento - OAR bronzo. L’Italia combatte : nona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica della staffetta femminile dello sci di fondo. Favorite saranno la Svezia, campionessa in carica, di Charlotte Kalla e Stina Nilsson, e la Norvegia di Ragnhild Haga e Marit Bjoergen, che morde il freno e medita vendetta sportiva quattro anni dopo Sochi. Per il terzo gradino del podio potranno giocarsela la Finlandia di Krista Parmakoski, gli USA di Jessica DIggins ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : fatta la staffetta dell’Italia. Fuori Noeckler - c’è Maicol Rastelli : Domani si svolgerà la staffetta 4×10 km maschile di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il quartetto dell’Italia sarà composto, nell’ordine, da Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Federico Pellegrino. Spicca l’assenza di Dietmar Noeckler, Fuori condizione in questa edizione a cinque cerchi ed a forte rischio anche in vista della team sprint a tecnica libera, dove sarà ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani - sabato 17 febbraio - la staffetta femminile. Programma - orari e tv. L'elenco ... : Programma sabato 17 febbraio ore 10.30 Sci di fondo staffetta femminile , 4 x 5 km

Alfedena - Campionati italiani Sci di fondo 2018/ 210 atleti in lotta per il titolo di campione Under 16 : Alfedena, Campionati italiani sci di fondo 2018, 210 atleti in lotta per il titolo di campione Under 16. A partire da oggi, tre giorni di sci sui monti abruzzesi: ecco il programma(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:49:00 GMT)

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani (sabato 17 febbraio) la staffetta femminile. Programma - orari e tv. L'elenco delle partecipanti e le azzurre in gara : Tempo di staffette nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, sabato 17 febbraio toccherà alle donne, che si cimenteranno nella 4 x 5 km. Le prime due frazioni verranno affrontate in tecnica classica, mentre le ultime due verranno corse in tecnica libera. Saranno 14 le nazioni in gara: in prima fila partiranno Norvegia, Svezia, Finlandia, USA e le atlete olimpiche della Russia.

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018. Italia - quanti dubbi. Chi affiancherà Pellegrino nella team sprint? : Aspettava certezze, l’Italfondo al maschile dalla 15 km a tecnica e invece ha trovato tanti, troppi dubbi. Dubbi che, per la verità, si annidano da un po’ sulla condizione di Dietmar Noeckler, il fido scudiero di Chicco Pellegrino nella sprint a coppie a tecnica libera, il vice campione del mondo in carica in questo format di gara ma a tecnica classica, vincitore assieme al valdostano dell’unica team sprint della stagione a ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tocca alla staffetta 4x5km donne - sarà ancora Norvegia-Svezia? Italia a caccia di un piazzamento : É tempo di staffette nel programma dello sci di fondo a PyeongChang 2018. tocca, infatti, alla 4x5km femminile che prenderà il via alle ore 10.30 Italiane, le 18.30 coreane. Dopo un netto predominio scandinavo in questa ventitreesima edizione dei Giochi Olimpici Invernali, con 13 medaglie conquistate sulle 16 a disposizione, anche la staffetta 4x5km con grande probabilità sarà una questione tra Norvegia e Svezia e, in seconda battuta, anche ...

Che peccato per l'Italia. Delusione Sci di fondo e SuperG : Sono un po' triste, demoralizzato e dispiaciuto, ma ho troppa passione per questo sport e ho ancora voglia". Grande Delusione per Peter Fill, uscito nella seconda parte di gara per aver saltato una ...

Delusione del team Italia nello Sci di fondo e nel SuperG ai Giochi invernali : Dopo l'ottima prestazione di Michela Moioli, che le ha garantito il gradino più alto del podio e l'oro olimpico nello snowboard cross, gli uomini impegnati nel SuperG e nello sci di fondo non sono riusciti a proseguire la striscia vincente, mancando due appuntamenti importanti con le medaglie di Pyeongchang 2018.Nel SuperGigante al Jeonseong Alpine Centre, il migliore degli azzurri è stato Dominik Paris, settimo. Sedicesimo posto ...