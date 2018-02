Sci alpino | Ester Ledecka vince il superG! Una fuoriclasse dello snowboard si prende

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : impresa Ester Ledecka! La snowboarder si tinge d’oro - battuta Veith! Schnarf quinta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l’orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un’ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento ...

TG olimpico - edizione serale 16 febbraio : le speranze di domani. Il superG femminile nello Sci alpino - ultima chiamata per le donne del biathlon nell'individuale

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà il superG femminile? Disegno affidato ad un austriaco : Dopo le prime due gare, le donne dello sci alpino passano direttamente alla velocità. Domani sarà già tempo di entrare in pista allo Jeongseon Alpine Centre, sede del superG. Sarà la prima occasione per vedere all’opera Lindsey Vonn. L’americana è il personaggio più atteso, di ritorno alle Olimpiadi dopo aver saltato Sochi 2014 per infortunio. Probabilmente sarà l’ultima edizione dei Giochi in cui vedremo la campionessa ...

Sci alpino - Super G femminile Corea 2018 : Sofia Goggia sfida Vonn - orario e Tv : Nel puzzle che è diventato il calendario dello sci alpino alle olimpiadi invernali più complicate di sempre, fatalmente condizionato dal vento dei Monti Taebaek, un fattore che tutti conoscevano, in quanto, insieme al freddo intenso (in questi giorni nelle sedi olimpiche fino 25 grandi sotto lo zero), è considerato il modello meteorologico in prevalenza dominante a febbraio a PyeongChang. Quindi meteo permettendo, questa notte appuntamento con ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia lancia la sfida a Vonn. Brignone sogna il bis - Schnarf e Fanchini pronte a stupire : Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani è in programma il superG, una gara tra le più attese dall’Italia, perchè ci sono ben quattro azzurre che possono ambire ad una medaglia. Comincia proprio dal supergigante la sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Un duello annunciato sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso ...

Sci alpino - SuperG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il SuperG sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui Raidue e in streaming su Eurosport Player , Rai Play e per i clienti di Tim Vision . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del ...

Sci alpino - SuperG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Archiviata la prima parte del Programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 inizia la velocità femminile. Domani il calendario prevede la disputa del SuperG. Entra in campo Lindsey Vonn, che partirà con il pettorale 1, ed assisteremo alla prima parte del duello con Sofia Goggia. Sono loro le principali accreditate per la vittoria allo Jeongseon Alpine Centre. Non sono le sole, però, perché ci sono anche le svizzere Lara ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - le impressioni degli azzurri dopo il SuperG di PyeongChang : Ma ho molta passione per questo sport e ho voglia di andare avanti' . Marsaglia : ' Non potevo avere ambizioni di medaglia, ma essere arrivato qui è già un successo per me. Anche perché proprio su ...