Scappa con il santone e lascia 3 figli | parla l’ex marito | “E’ sparita nel 2014 senza

Salvini : 'Renzi vuole un confronto in tv? No - prima gli elettori' - Il segretario del Pd : 'Gli altri leader Scappano' : "Per anni ho chiesto un faccia a faccia televisivo a Renzi e lui si è negato sdegnosamente, ora io dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Lo ha detto il leader ...

Renzi : Scappano da confronti?Cambia poco : 18.14 Dopo il rifiuto di Salvini al confronto tv con Renzi, il segretario del Pd replica su Facebook. "Salvini non fa confronti con me in Tv perché deve fare i comizi in piazza. Di Maio non fa confronti con me perché non ho il suo stesso status, non sono alla sua altezza. E Berlusconi i confronti li fa solo con Bruno Vespa e con i ricordi del suo passato", scrive Renzi. "Per noi cambia poco, saremo comunque il primo partito", aggiunge.

Al Bano : "Sono Scappato in Australia da solo con i miei figli" : Dopo l'annuncio della separazione - momentanea - e qualche dichiarazione qua e là, tutti si chiederanno che fine hanno fatto Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso . Ora, a rompere il silenzio con il ...

Lascia marito e figli per Scappare in Brasile con un santone che dice di essere fratello di Gesù : A Treviso, una madre ha Lascia figli e marito per seguire il santone in Brasile: inutili i tentativi del marito Andrea di salvare la sua famiglia come si legge sul Gazzettino di Treviso. Tutto ha avuto inizio nel 2008, quando insieme alla moglie decisero di Lasciare i Testimoni di Geova:Per farci coraggio abbiamo iniziato a incontrarci a Crocetta conoscendo Riccardo Piccolo, padre brasiliano, madre italiana. Quando ha detto d'essere il fratello ...

Magliana - sassi contro il bus : 'Prima o poi ci Scappa il morto' : Questa volta ha rischiato davvero grosso. La pietra lanciata dai teppisti ha sfondato uno dei finestroni del 6013 e le schegge di vetro l'hanno sfiorato. Solo per un caso un autista del bus Atac che ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Lisa Vittozzi : “Sono contenta - peccato per l’errore”. Dorothea Wierer : “I due colpi sono Scappati - mi sentivo bene” : sono iniziate le gare di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si è incominciato con la sprint femminile, l’Italia ha provato a difendersi: Lisa Vittozzi ha concluso con un buon sesto posto, Dorothea Wierer 18esima, Nicole Gontier 44esima, Federica Sanfilippo 69esima. Queste le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Dorothea Wierer: “Sicuramente la gara era iniziata bene, mi ...

Renzi : 'Di Maio vuole confrontarsi con Trump ma con me Scappa come un coniglio' : 'Di Maio vuole confrontarsi da premier con Trump e Putin e poi evita da candidato i confronti tv con me o Salvini. scappa come un coniglio'. Lo dice il segretario Pd, Matteo Renzi, in una intervista ...

Sanremo - Sting Scappa dal palco con Shaggy- ecco svelato il motivo : FUNWEEK.IT - Sting ha stupito tutti con la canzone in italiano e con il brano cantato con Shaggy. Il momento, però, che più ha colpito gli spettatori del Festival di Sanremo è stata la fine dell'...

Pamela - il nigeriano resta in carcere ma il gip non contesta l'omicidio. 'Era in overdose - sono Scappato'. Indagato un altro uomo /Foto : Occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta sulla morte di Pamela ...

Pamela - convalidato il fermo del nigeriano : non è accusato di omicidio. 'Ha avuto overdose - sono Scappato' : Niente omicidio , solo occultamento e vilipendio di cadavere. sono queste le sole accuse per cui il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha convalidato il fermo di Innocent Oseghale nell'inchiesta ...

Scappa da ospedale con sedia a rotelle e rapina negozio : Scappa dall'ospedale con una sedia a rotelle e cerca di prelevare dolciumi senza pagare in un negozio. Per questo un nigeriano di 32 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco , ...

Intervista a Alessandro Di Battista : 'Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi Scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza ... : Un deputato uscente senza ambizioni di posti o poltrone che da tutto alla sua causa politica, a un ideale. Non si può non notare che il suo viaggio sarà parallelo a quello di Di Maio. E che le ...

