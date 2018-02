Scandali sulle molestie sessuali | travolto anche il mondo delle Ong

gqitalia

: Scandali sessuali, bufera sulle organizzazioni umanitarie. Oltre ad #Oxfam coinvolte altre ong. L’Europa minaccia i… - SkyTG24 : Scandali sessuali, bufera sulle organizzazioni umanitarie. Oltre ad #Oxfam coinvolte altre ong. L’Europa minaccia i… - SorialGiorgio : In diretta a @SkyTG24 Su #immigrazione c’è stata manipolazione da #sinistra a #destra Da una parte gli scandali s… - umberto_cocco : RT @AdrianoScianca: I ripetuti scandali sessuali sulle ong ci impongono di distinguere tra chi, in quell'ambito, lavora seriamente e... htt… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Nel 2010 il terremoto devastò Haiti. Partì la consueta raccolta fondi. Partirono gli uominiOng. Ma non tutti avevano le stesse intenzioni. Alcuni membri della Oxfam, racconta il Times, organizzavano festini con giovani prostitute, alcunequali forse minorenni, in case e hotel, approfittando della povertà di un Paese devastato. Secondo il Guardian, la stessa cosa sarebbe avvenuta quattro anni prima in Ciad. Una pratica che non sarebbe del tutto inconsueta se il Times parla nel solo 2017 di 87 segnalazioni di possibili abusio comportamenti impropri in Paesi bisognosi di personale Oxfam, che avrebbe portato a 53 denunce e a 20 licenziamenti. Si tratta di una storia così orrenda che il Premio Nobel per la Pace Desmond Tutu ha deciso che non farà più l’ambasciatore di Oxfam. Ottantasei anni, ex arcivescovo sudafricano, ha detto di essere «profondamente deluso per le ...