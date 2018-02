Sarah Jessica Parker | «Quello che ho imparato dall’amore con Robert Downey Jr »

Sex and the City - la lite tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattral : “Ipocrita - non sei mia amica” : Se Carrie e Samantha sono migliori amiche, lo stesso non si può dire di Sarah Jessica Parker e Kim Cattral. Tra le protagoniste di Sex and the City, la serie tv icona degli anni Novanta, da qualche tempo ormai non corre buon sangue, ma nei giorni scorsi il disaccordo tra le due è sfociato in una vera e propria lite sui social. Il motivo? La morte a soli 55 anni del fratello della Cattral, deceduto domenica scorsa in Canada. Lei ha ringraziato ...

Sex and the city - Kim Cattrall contro Sarah Jessica Parker : Sei un'ipocrita : Continuano gl scontri tra le due star della tanto amata serie tv Sex and the city. Così, anche in occasione di una targica circostanza, Kim Cattrall (l'interprete di Samantha) e Sarah Jessica Parker, hanno discusso su Instagram.Già qualche mese fa Kim Cattrall aveva rifiutato di girare il terzo film del film ispirato alla serie a causa dei rapporti tesi con l'altra attrice. Ora, invece, dopo aver annunciato la morte del fratello Chris ...

Sex and the City 3 - Sarah Jessica Parker riaccende le speranze dei fan : Si riaccende, anche se timidamente, la possibilità di vedere sul grande schermo il terzo capitolo cinematografico di Sex and the City. Ad alimentare – cautamente – la speranza è Sarah Jessica Parker, la Carrie Bradshaw della serie tv che negli anni ’90 ha raccontato la vita di 4 giovani donne in cerca di affermazione sociale e soprattutto dell’amore. Intervistata da Silvia Bizio per Repubblica.it l’attrice ...

Sarah Jessica Parker - la single più famosa della tv ora è divorziata : Quella che è stata la single più famosa della tv, la Carrie Bradshow di Sex and the city , si appresta a diventare la divorziata più amata del piccolo schermo con la seconda stagione di Divorce , dal ...

