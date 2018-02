Sanremo 2019 con Paolo Bonolis? La sua risposta a Sanremo Young

FIORELLO A Sanremo/ "Se sono andato è merito di mia moglie Susanna" : e sull'ipotesi conduzione 2019... : FIORELLO, lo showman ha svelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione al Festival di SANREMO di Claudio Baglioni. Decisivo il ruolo della moglie Susanna Biondo: e sul futuro...(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Barbara D'Urso e Claudio Baglioni insieme a Sanremo 2019? La dichiarazione a Pomeriggio 5 : Il Festival di Sanremo 2018 si è appena concluso, ed è proprio questo il momento giusto di cominciare a parlare dell'edizione del prossimo anno. Barbara D'Urso e Claudio Baglioni insieme sul palco di ...

Spunta l’ipotesi Laura Pausini a Sanremo 2019 : al via il toto-nomi all’indomani della kermesse : Laura Pausini a Sanremo 2019? L'ipotesi ha iniziato a farsi largo dopo la conclusione dell'ultima kermesse canora, che ha sancito il successo del format studiato da Claudio Baglioni. L'artista di Solarolo, prossima al rilascio di un nuovo album e con un singolo in radio, potrebbe quindi approdare sulle tavole del Festival di Sanremo come conduttrice, andando ad attingere dalla sua esperienza in Laura e Paola, che la incoronò come personaggio ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni confermato?/ "Ci penserò con calma" e parte il toto-nomi per i nuovi conduttori : Festival di Sanremo 2019, Claudio Baglioni confermato alla direzione artistica e alla conduzione? Il cantante verso il sì, intranto parte il toto-nomi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni-bis o altri conduttori : ecco tutte le ipotesi : Festival di Sanremo 2019, quali saranno i conduttori? Ci sarà il bis di Claudio Baglioni o si punterà su altri volti? ecco tutte le ipotesi. Claudio Baglioni farà il bis a Sanremo 2019? Claudio Baglioni non ha chiuso la porta all’ipotesi di un bis come direttore artistico. Durante la conferenza stampa finale ha detto: “Penserò […] L'articolo Sanremo 2019, Claudio Baglioni-bis o altri conduttori: ecco tutte le ipotesi proviene ...

Sanremo - Fiorello pensa già al 2019 : «Condurre il festival? A una condizione...» : ROMA - «Io condurre il festival di Sanremo? No, non potrei mai farlo». Fiorello commenta il festival in un video-servizio per Domenica Live. «Non potrei condurre il festival,...

Sanremo 2018 - dopo il successo del Festival di Baglioni è ora di pensare al 2019. E se ci provasse la coppia Pausini-Ferro? : Adesso sono cavoli. Passate le ore della sbornia, per Viale Mazzini sarà un bel problema mettere in piedi il Festival 2019. E lo sa bene il direttore di Raiuno Angelo Teodoli, che ha “corteggiato” Claudione con un enorme mazzo di fiori alla conferenza stampa di commiato per strappargli la disponibilità a un bis. Una scorpacciata di ascolti da record, quella dell’edizione appena conclusa, con un 58,3 della finale che ha qualcosa di bulgaro. ...

Sanremo 2019 : The Jackal - Pippo e il segreto del Gnigni : Il Festival di Sanremo 2018 è stato preceduto da un video firmato The Jackal in cui si racconta la storia di un rapimento e di uno scambio di persona. Pierfrancesco Favino è stato sostituito da Fru e il suo scopo era portare un messaggio ai milioni di telespettatori ubriachi di canzoni: “Gnigni”. La missione è riuscita: Favino-Fru è stato il migliore sul palco, la gente ha avuto finalmente un messaggio chiaro e subito dopo la serata ...

Chi condurrà Sanremo 2019? Dalla corte a Claudio Baglioni a Fiorello e Celentano - le ipotesi in conferenza stampa : All'indomani della finale che si è attestata come la più vista dal 2002, nell'ultima conferenza stampa del Festival si guarda già inevitabilmente a Sanremo 2019. L'ultima serata da ascolti da nazionale di calcio degli Europei, con una media share del 52,27%, ha confermato che quest'edizione partita molto in sordina sulla carta si è rivelata un'incredibile sorpresa dal punto di vista degli ascolti: "Quest'anno è stata vinta una sommessa di ...

“Addio Claudio”. Non ci sarà un bis - per il 2019 è pronta lei. Sanremo - la notizia arriva a poche ore dalla chiusura del Festival : Sono 12.125.000 i telespettatori pari al 58,3% di share per la finale del Festival di Sanremo di ieri sera su Rai1 condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Un risultato sostanzialmente in linea con quello ottenuto l’anno scorso dall’ultima serata del Festival di Carlo Conti e Maria De Filippi, vista da 12.022.000 telespettatori con il 58,4% di share. La serata di ieri è stata seguita nella prima ...

Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Il direttore di Rai1 lo “corteggia” con le rose rosse. Bilancio finale : Sanremo 2018, conferenza stampa di domenica 11 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli: “Sanremo 2018 chiude con la media straordinaria del 52,27%” Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Direi che la Rai e Baglioni hanno vinto una grande sfida. Il dg Mario Orfeo ha detto una frase […] L'articolo Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Il direttore di Rai1 lo ...

