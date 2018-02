Sanità | bufale e fake news | Fnomceo lancia sito sulla buona informazione

oggitreviso

: Sanità bufale e fake news: Fnomceo lancia il sito sulla buona informazione - #Sanità #bufale #news: #Fnomceo - zazoomnews : Sanità bufale e fake news: Fnomceo lancia il sito sulla buona informazione - #Sanità #bufale #news: #Fnomceo - zazoomblog : Sanità bufale e fake news: Fnomceo lancia il sito sulla buona informazione - #Sanità #bufale #news: #Fnomceo -

(Di sabato 17 febbraio 2018) All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la "scienza non possa essere democratica", ...