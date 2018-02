Salvini | no a un premier Fi con passato ambiguo e filo Ue

Elezioni - Berlusconi : ‘Sì a Salvini ministro’. Leader Lega : ‘No - io premier - lui ministro. Prenderemo più voti di Forza Italia’ : Battibeccano a distanza su chi avrà più voti e promettono a vicenda di nominare il rivale-alleato ministro una volta vinte le Elezioni. I protagonisti sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati della coalizione di centrodestra che i sondaggi danno rispettivamente al 16,3% con Forza Italia e al 13,2 con la Lega (dati sondaggi Demos, Repubblica). Farebbe il ministro di Berlusconi?, chiedono al Leader de Carroccio durante il Forum live ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...

Prodi - investitura a Gentiloni : ”Con lui Paese più forte” Video Berlusconi : Salvini all’Interno Ma lui replica : farò il premier : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Elezioni - Berlusconi : “Sì a Salvini ministro”. Leader Lega : “No - io premier - lui ministro. Noi prenderemo più voti di Forza Italia” : Battibeccano a distanza su chi avrà più voti e promettono a vicenda di nominare il rivale-alleato ministro una volta vinte le Elezioni. I protagonisti sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, alleati della coalizione di centrodestra che i sondaggi danno rispettivamente al 16,3% con Forza Italia e al 13,2 con la Lega (dati sondaggi Demos, Repubblica). Farebbe il ministro di Berlusconi?, chiedono al Leader de Carroccio durante il Forum live ...

Berlusconi : 'Salvini può fare il ministro'. Ma lui replica : 'Sarò premier - la Lega prenderà un voto in più' : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? 'Penso assolutamente di sì'. Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. 'Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una ...

Berlusconi : 'Salvini può fare il ministro'. Ma lui replica : 'Sarò premier - la Lega prenderà un voto in più' : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? 'Penso assolutamente di sì'. Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. 'Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una ...

Berlusconi : "Salvini può fare il ministro". Ma lui replica : "Sarò premier - la Lega prenderà un voto in più" : Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? «Penso assolutamente di sì». Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. «Gli italiani in un recente...

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell'InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : "Salvini andrebbe Bene come ministro dell'Interno", secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: "Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza"

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell’InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : Berlusconi:Salvini? Bene ministro dell’InternoIl leader leghista: no a sorprese sul premier “Salvini andrebbe Bene come ministro dell’Interno”, secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: “Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza” Continua a leggere L'articolo Berlusconi:Salvini? Bene ministro ...

Berlusconi : 'Salvini sarà ministro dell'Interno' e il leader leghista : 'Sul premier niente sorprese' : Inoltre, ha spiegato che sta incontrando "tanti imprenditori e temo che i vertici di Confindustria rappresentino sempre più se stessi e non il mondo dell'industria". Sul fronte lavoro, ha precisato ...

Berlusconi : Salvini? Bene ministro dell'InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : "Salvini andrebbe Bene come ministro dell'Interno", secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: "Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza"

Prodi - investitura a Gentiloni : «Con lui il Paese è più forte» Berlusconi : Salvini all’Interno Ma lui replica : farò il premier : Il Professore a Bologna dà sostegno alla lista Insieme costituita da ex ulivisti e loda l’impegno del presidente del Consiglio. «C’è bisogno di centrosinistra»

Berlusconi : Salvini? Bene ministro del'InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : "Salvini andrebbe Bene come ministro dell'Interno", secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: "Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza"

Berlusconi : Salvini? Bene ministro del’InternoIl leader leghista : no a sorprese sul premier : Berlusconi: Salvini? Bene ministro del’InternoIl leader leghista: no a sorprese sul premier “Salvini andrebbe Bene come ministro dell’Interno”, secondo Silvio Berlusconi. Quanto al nome del candidato premier del centrodestra, Berlusconi ha detto che potrebbe venire da Bruxelles. Salvini: “Non adoro le sorprese, preferisco la chiarezza” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: Salvini? Bene ministro ...