Rugby | Pro14 2018 | Connacht-Zebre 11-19 Italiani corsari | arriva una prestigiosa

(Di sabato 17 febbraio 2018) Fantastica vittoria esterna delle, che espugnano il campo delnella 15a giornata del Pro 14 di: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri. Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa vanno sul 3-0 grazie ad un piazzato di Ronaldson, ma non c’è neppure il tempo di esultare, che Giammarioli ribalta il punteggio schiacciando in meta. Canna trasforma per il 3-7. Proprio in chiusura di frazione ilaccorcia grazie ad un nuovo piazzato di Ronaldson, che manda le squadre al riposo sul 6-7. Nella ripresa la meta di Di Giulio al 47′ dona nuova linfa alla franchigia italiana, che allunga: Canna fallisce la ...