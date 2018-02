Rugby | Eccellenza 2018 | Calvisano cade a Padova | Rovigo la spunta in casa del Viadana

Rugby - Pro 14 ed Eccellenza : il programma del weekend e come seguirle in tv e in streaming : Il turno numero quindici del Guinness Pro 14 andrà in onda tutto in diretta sulla piattaforma EUROSPORT PLAYER , con il match d'apertura delle Zebre al Galway Sportsground contro Connacht, dopo la ...

Rugby - Eccellenza 2018 : i risultati e la classifica dopo la dodicesima giornata. Calvisano allunga ancora : Tanti spunti interessanti nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby: molte partite in bilico fino alla fine, ma sostanzialmente cambia qualcosa soltanto nella corsa al quarto posto. Infatti Calvisano vince, abbastanza agevolmente, 29-13 contro le Fiamme Oro, centrando anche il bonus offensivo. Bonus che invece non centrano Rovigo, che batte 24-3 San Donà, e Padova, che anzi vince soltanto all’ultimo minuto grazie ad ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Reggio-Calvisano 16-20. I Campioni d’Italia consolidano il primato : Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma senza il punto di bonus offensivo: Calvisano espugna Reggio Emilia per 16-20, ma soffre e marca soltanto due mete, uscendo dal campo con 4 punti, sufficienti però ad approfittare del pareggio di ieri tra Fiamme Oro e Rovigo ed allungare così in classifica. Ospiti subito in vantaggio con la meta di Martani al 4′ trasformata da Mortali, ma due piazzati di Gennari al 12′ ed al 15′ ...

Rugby - Eccellenza 2018 : i risultati e la classifica dopo l’undicesima giornata. Pari e patta nel big match Fiamme Oro-Rovigo : Il primo pareggio stagionale in Eccellenza arriva nel big match dell’undicesima giornata tra Fiamme Oro e Rovigo: a Roma finisce 24-24: ne gioiscono Calvisano, che mantiene la vetta solitaria pur non avendo giocato (scenderà in campo domani a Reggio Emilia) e San Donà, che si porta a -1 dalla formazione cremisi dopo aver espugnato il campo de I Medicei, non senza difficoltà, per 13-17. Padova si accoda proprio a San Donà, dopo aver ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Fiamme Oro-Rovigo match di cartello. Calvisano a Reggio Emilia domenica : Ad una sola settimana dall’inizio del Sei Nazioni va in scena l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby: posticipo della domenica per la capolista Calvisano, che scenderà in campo in casa di Reggio in un match che appare scritto. Sabato invece gli altri quattro incontri: sfida di cartello tra le Fiamme Oro, che non potranno perdere il treno playoff, e Rovigo, che dovrà restare in scia alla prima della ...

Rugby : finale Trofeo Eccellenza tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby. Calvisano eliminato in Continental Shield : Sabato di Coppe per quanto riguarda il Rugby italiano. Oltre alle competizioni internazionali più importanti, come Challenge Cup e Champions Cup, dove sono impegnate Zebre e Benetton Treviso, in campo Continentale presente anche il Calvisano. In casa i lombardi devono arrendersi nel ritorno della semifinale di Continental Shield all’Heidelberger, per 17-13, dicendo così addio alle speranze di andarsi a giocare la finale. I tedeschi si ...

Rugby - Trofeo Eccellenza 2018 : le Fiamme Oro raggiungono San Donà in finale : La quinta giornata del Trofeo Eccellenza di Rugby sancisce la seconda finalista della competizione: le Fiamme Oro raggiungono San Donà, che aveva staccato il pass nella gara precedente. I cremisi dovevano ottenere un punto in casa de I Medicei, ma fanno la voce grossa, andando a vincere con il nettissimo punteggio di 3-36. Mogliano, nell’altro girone, regola in volata Reggio, per un successo inutile ai fini della graduatoria, ma che può ...

Rugby - Eccellenza : a Mogliano vanno via ben sette giocatori. La società punta sui giovani : Con un laconico comunicato, il Mogliano, squadra di Rugby che milita nel campionato di Eccellenza, dove si trova in ultima posizione, ha annunciato che ben sette effettivi della prima squadra hanno scelto altri lidi per portare a compimento la stagione in corso. Alla società non resta che affidarsi, per rimpiazzare le caselle lasciate vuote, che affidarsi ai ragazzi delle giovanili, proiettati così in pianta stabile tra i ...

Rugby d'Eccellenza : per Calvisano il primato è saldo - le Fiamme Oro salgono Video : 5 Con il posticipo vinto dalle Fiamme Oro a domicilio contro il Mogliano 6-33, si conclude il primo turno del girone di ritorno del campionato [Video]nazionale d'Eccellenza. I pronostici sono tutti rispettati con l'unica gara in bilico, quella tra San Dona' e Viadana, appannaggio dei padroni di casa che fanno valere il fattore campo e scavalcano i gialloneri in classifica portandosi in quinta posizione. In vetta gli equilibri si ...

Rugby - Eccellenza 2018 : Mogliano-Fiamme Oro 6-35. Cremisi nuovamente al quarto posto : Mogliano nulla ha potuto contro l’onda Cremisi che si è abbattuta questo pomeriggio: nel posticipo del decimo turno di Eccellenza, le Fiamme Oro hanno vinto in trasferta per 6-35 e si sono riprese di forza il quarto posto, che a fine stagione varrà le semifinali Scudetto. A fine primo tempo il punteggio già era di 6-21, poi nella ripresa gli ospiti hanno trovato anche il bonus offensivo, segnando addirittura cinque mete in 80′, tutte ...

Rugby - Eccellenza 2018 : risultati e classifica dopo la decima giornata. Vincono le prime tre - domani le Fiamme Oro : Si spacca sempre più la classifica del campionato di Eccellenza di Rugby: nella decima giornata, la prima di ritorno, Vincono le prime tre della classe, che continuano la corsa verso le semifinali Scudetto. domani le Fiamme Oro proveranno a riprendersi il quarto posto, ora nelle mani del San Donà, che ha battuto e scavalcato Viadana. Calvisano supera I Medicei con una gran ripresa, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 14-16; Rovigo schianta ...

Rugby - Eccellenza 2018 : inizia il girone di ritorno! Calvisano attende I Medicei - Rovigo ospita Reggio : La decima giornata del campionato di Eccellenza di Rugby si giocherà nel prossimo fine settimana. Nel giorno dell’Epifania saranno in programma quattro gare, mentre domenica si giocherà un atipico posticipo. Sabato 6, alle ore 15, la sfida per la testa della classifica continuerà a distanza: Calvisano attenderà I Medicei, mentre Rovigo ospiterà Reggio. Impegni sulla carta abbordabili per le prime due della classe, che non dovrebbero avere ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della nona giornata. Calvisano campione d’inverno : Si gioca anche prima di Natale nel campionato di Eccellenza di Rugby. nona giornata andata in scena, come di consueto, di sabato: il Calvisano vince a Mogliano per 29-12 e si laurea campione d’inverno. Bene anche il Rovigo che nell’atteso derby con il Petrarca Padova riesce a spuntarla, restando così vicino alla capolista. C’è il vuoto alle loro spalle: oltre al già citato Padova, bene le Fiamme Oro che sono quarte con la ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della nona giornata. Calvisano campione d’inverno : Si gioca anche prima di Natale nel campionato di Eccellenza di Rugby. nona giornata andata in scena, come di consueto, di sabato: il Calvisano vince a Mogliano per 29-12 e si laurea campione d’inverno. Bene anche il Rovigo che nell’atteso derby con il Petrarca Padova riesce a spuntarla, restando così vicino alla capolista. C’è il vuoto alle loro spalle: oltre al già citato Padova, bene le Fiamme Oro che sono quarte con la ...