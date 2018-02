Rosa Perrotta-Alessia Mancini | è alta tensione | brucia la capanna dei naufraghi

Rosa Perrotta-Alessia Mancini - è alta tensione : brucia la cappanna dei naufraghi : Continua a crescere la tenzione tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta su l 'Isola dei Famosi . I naufraghi hanno dovuto far fronte all'ennesima, imprevista, difficoltà: la loro capanna ha preso fuoco e ...

LITE E INCENDIO ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Video - Alessia Mancini contro Rosa Perrotta : “Se non sei capace...” : LITE e INCENDIO ALL'ISOLA dei FAMOSI 2018: Video. Alessia Mancini contro Rosa Perrotta. La capanna dei Peor brucia a causa di un errore dell'ex tronista e gli animi si scaldano...(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:52:00 GMT)

Isola - giorno 25 - Rosa Perrotta vs Alessia Mancini : «Il tentativo di imporre la tua superiorità è fastidioso» : Isola dei Famosi 2018 - Gaspare e Alessia E’ il fuoco a scaldare gli animi sull’Isola dei Famosi 2018: nella notte Rosa Perrotta ha inavvertitamente incendiato la capanna che serviva a riparare il focolare dal vento, e l’indomani l’ex tronista è protagonista di una lite con Alessia Mancini. Amaurys intanto sente sempre più la mancanza di casa. Isola dei Famosi 2018, giorno 23 | Isola del Mejor: Amaurys ancora in ...

Isola - giorno 25 - Rosa Perrotta fa incendiare la capanna e Alessia Mancini si infuria : «Quando non si sa fare qualcosa è meglio dirlo» : Isola dei Famosi 2018 - Gaspare e Alessia E’ il fuoco a scaldare gli animi sull’Isola dei Famosi 2018: nella notte Rosa Perrotta ha inavvertitamente incendiato la capanna che serviva a riparare il focolare dal vento, e l’indomani l’ex tronista è protagonista di una lite con Alessia Mancini. Amaurys intanto sente sempre più la mancanza di casa. Isola dei Famosi 2018, giorno 23 | Isola del Mejor: Amaurys ancora in ...

Alessia Mancini e Rosa Perrotta discutono all’Isola : scoppia la lite : Alessia Mancini e Rosa Perrotta discutono animatamente all’Isola dei Famosi: la lite Alessia Mancini e Rosa Perrotta si sono distinte all’Isola dei Famosi per essere due concorrenti dalla personalità molto forte. Due donne combattive e tendenzialmente simili che, in più occasioni, non si sono mai tirate in dietro quando era arrivato il momento di dire […] L'articolo Alessia Mancini e Rosa Perrotta discutono all’Isola: ...

Rosa Perrotta ripresa da Alessia Mancini : nuovo scontro all’Isola 2018 : L’Isola dei Famosi: Rosa Perrotta contro Alessia Mancini E’ appena andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta a far molto discutere i tanti telespettatori del reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi sono state senza ombra di dubbio Alessia Mancini e la ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Cosa è successo stavolta? La scorsa notte Rosa, impegnata a controllare il ...

Isola - Rosa Perrotta e l'accusa maschilista ad Alessia Mancini : 'Tutte mamme e poi lasciano i figli a casa...' : HONDURAS - Non si placano gli animi all' Isola dei Famosi . Dopo il 'canna-gate' , è scoppiata una nuova lite a causa di una presunta battuta maschilista . Protagoniste della discussione Rosa Perrotta ...

Amaurys Perez vs Rosa Perrotta/ Lo scontro in diretta (Isola dei famosi 2018) : Amaurys Perez è stato tenuto fuori dalla prova ricompensa per via della penalizzazione. L’ex campione di pallanuoto si è scusato con Francesca per quanto fatto.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:21:00 GMT)

Alessia Mancini/ La lite con Rosa Perrotta : "Non puoi capire tante cose" (L'Isola dei Famosi 2018) : Alessia Mancini, al televoto contro Cecilia Capriotti e Simone Barbato, rischia di lasciare per sempre l'Isola dei Famosi 2018. Sarà lei ad abbandonare il reality?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 22:11:00 GMT)

Rosa Perrotta / La dedica di Pietro Tartaglione : "A volte mi manchi cosi tanto che..." (Isola dei famosi 2018) : ROSA PERROTTA ha ascoltato da vera amica la storia di bullismo raccontata dalla Cipriani. Non attira le simpatie di nessuno sull'Isola, sarà la prossima nominata?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:15:00 GMT)

Cecilia Capriotti - Rosa Perrotta - Bianca Atzei e le altre vip : quanto sono - già - dimagrite sull'Isola dei Famosi! : sono passate appena tre settimane dallo sbarco sull'Isola dei Famosi. Ma le vip accusano già molto evidentemente i segni della fame che stanno provando. Soprattutto Cecilia Capriotti, Rosa Perrotta e ...

Rosa Perrotta/ Video - da vera amica ascolta la storia shock di Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018) : Rosa Perrotta ha ascoltato da vera amica la storia di bullismo raccontata dalla Cipriani. Non attira le simpatie di nessuno sull'Isola, sarà la prossima nominata?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 08:29:00 GMT)

“Mio figlio…”. Isola dei Famosi - Filippo Nardi parla di lui e crolla. Scoppia a piangere durante un momento di confidenze con Rosa Perrotta. E rivela un retroscena che riguarda Zack - 16 anni : Anche Filippo Nardi a poche settimane dall’inizio dell’Isola dei Famosi è diventato malinconico e nostalgico. La lontananza dagli affetti, da casa, fa questo effetto anche sui naufraghi ‘più tosti’ come l’ex gieffino che, forse più degli altri, è sempre agguerrito e in prima linea quando c’è da fare qualcosa. Giò la scorsa settimana, durante la terza diretta del reality, Alessia Marcuzzi ha provato a ...

Gossip 'Isola' : Stefano De Martino nostalgico - Pietro geloso di Rosa Perrotta? Video : La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi continua a raccogliere un successo dopo l'altro; nonostante le mille polemiche che sono nate in queste prime tre settimane [Video]di messa in onda, gli ascolti sono altissimi e il merito è sicuramente del forte cast di quest'anno. Sono tanti i protagonisti del reality a regalare quotidianamente spunti di discussione al #Gossip: gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati: l'inviato #Stefano De Martino ...