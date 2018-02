Romina Power si sfoga dopo le parole della sorella | Un tranello

AL BANO CARRISI E Romina POWER/ Taryn attacca - arriverà la risposta del cantante? : AlBANO CARRISI, lontano sia da Loredana Lecciso che da ROMINA POWER, prosegue il suo viaggio in Australia ma Taryn POWER va all'attacco della sorella, solo business nei suoi gesti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:00:00 GMT)

AL BANO CARRISI E Romina POWER/ La sorella Taryn all'attacco : il web si schiera con... : AlBANO CARRISI, lontano sia da Loredana Lecciso che da ROMINA POWER, prosegue il suo viaggio in Australia ma Taryn POWER va all'attacco della sorella, solo business nei suoi gesti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 15:12:00 GMT)

La sorella di Romina Power contro Al Bano : è polemica : Non si arrestano i pettegolezzi intorno al triangolo Al Bano Carrisi - Romina Power - Loredana Lecciso. A gettare nuova benzina sul fuoco dopo la

Taryn Power - sorella di Romina : 'La Lecciso ha sbagliato. Al Bano? Deve fare l'uomo' : Sul triangolo Al Bano, Romina e Lorendana parla per la prima volta Taryn Power, sorella dell'ex moglie del cantante di Cellino. In un'intervista esclusiva a Di Più rimprovera tutti e tre per diversi ...

Albano Carrisi "scarica" Romina Power e Loredana Lecciso/ Tour solitario in Australia - torna per The Voice? : Albano Carrisi lontano sia da Loredana Lecciso che da Romina Power: in Australia con i figli per un Tour, scappa dalle polemiche e dal gossip. torna per The Voice of Italy?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:02:00 GMT)

Al Bano Carrisi ‘scappa’ da Loredana Lecciso e Romina Power : Loredana Lecciso contro Romina Power: l’ultima confessione di Al Bano Subito dopo le vacanze natalizie, Loredana Lecciso ha annunciato sui giornali di aver deciso di lasciare il suo compagno storico Al Bano Carrisi. Il motivo? Una foto pubblicata sui social con Romina Power ha fatto perdere definitivamente le staffe alla donna, la quale ha deciso di passare le vacanze natalizie insieme ai figli dal fratello a Pavia. Una confessione, che ha ...

Romina Power torna sui social e fa una nuova dichiarazione d'amore ad Al Bano? : Romina Power ha mantenuto la promessa: a distanza di una settimana è tornata ad essere attiva sui suoi profili social. La cantante statunitense aveva deciso di prendersi una pausa dalla tecnologia per entrare in mediazione. In che modo? Attraverso un ritiro spirituale in Canada in compagnia della cugina. Dopo sette giorni, l'artista ha immediatamente postato un nuovo messaggio su Instagram e secondo i suoi followers, sembra una chiara ...

Al Bano e Romina power/ Loredana Lecciso conferma la crisi e attacca la rivale ma pensa... al teatro! : Al Bano, Romina power e Loredana Lecciso, il gossip continua! La crisi tra il cantante e la showgirl continua, ma la Lecciso è pronta ad esordire a teatro come ballerina!(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 05:15:00 GMT)

Loredana Lecciso/ L'amica di Al Bano : “Romina Power rivuole il suo posto - ma lui...” (Pomeriggio 5) : Loredana Lecciso, la crisi con Al Bano a Pomeriggio 5. “Romina Power rivuole il suo posto, ma lui...”, ha dichiarato intanto un'amica del cantante pugliese. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:31:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa : “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina Power che dice di amare ancora Al Bano” : Rita Dalla Chiesa è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 10 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Rita Dalla Chiesa parla dell’ex compagno Fabrizio Frizzi La conduttrice parla dell’ischemia che ha colpito il 23 ottobre il suo ex compagno Fabrizio Frizzi: “Auguro a Fabrizio di continuare […] L'articolo Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi? Ho avuto paura. Non faccio come Romina ...