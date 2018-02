Roma | furto di automobili | ' l' arma' sarebbe un vecchio Nokia 3310

Roma : tentano furto ma vengono identificati grazie al cellulare - due arresti : tentano furto ma vengono identificati grazie al cellulare: arrestati due malviventi Roma – Sorpresi da un dipendente. Si erano introdotti all’interno di un centro riabilitativo e... L'articolo Roma: tentano furto ma vengono identificati grazie al cellulare, due arresti su Roma Daily News.

Roma : baby gang tenta furto in casa - c’è anche una 12enne : Roma: baby ladri tentano furto in casa, una ha dodici anni Roma- Un 16enne di origini slave senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri... L'articolo Roma: baby gang tenta furto in casa, c’è anche una 12enne su Roma Daily News.

Roma : furto di energia elettrica. Carabinieri procedono a 6 arresti : Roma – Rubavano energia elettrica: in manette 6 persone Roma – Sei persone sono state identificate e arrestate con l’accusa di furto aggravato e un’altra... L'articolo Roma: furto di energia elettrica. Carabinieri procedono a 6 arresti su Roma Daily News.

Roma : furto di carburante da autocarro - due senza tetto arrestati : Rubano carburante da un autocarro: arrestati due senza fissa dimora Roma- I carabinieri hanno arrestato due cittadini stranieri senza fissa dimora. I due sono stati... L'articolo Roma: furto di carburante da autocarro, due senza tetto arrestati su Roma Daily News.

Roma : tentano furto d’auto - uno arrestato e l’altro denunciato : Roma- Grottaferrata, Carabinieri scoprono ladri d’auto. Un arresto e un denunciato Il fatto Una pattuglia di Carabinieri, la scorsa notte, ha sorpreso i due giovani... L'articolo Roma: tentano furto d’auto, uno arrestato e l’altro denunciato su Roma Daily News.

Roma - Trionfale. Tenta furto in casa - romeno arrestato : Roma, Trionfale. Tenta furto in casa, romeno arrestato – Un Tentato furto aggravato in un appartamento del quartiere Trionfale, a Roma, è stato sventato dalla... L'articolo Roma, Trionfale. Tenta furto in casa, romeno arrestato su Roma Daily News.

Tentato furto e spaccio - 4 arresti a Roma : Roma-E’ stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle un cittadino romeno di 27 anni. L’uomo ha Tentato di forzare il... L'articolo Tentato furto e spaccio, 4 arresti a Roma su Roma Daily News.