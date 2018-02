Roma | Di Francesco | ' Under impressionante! Spalletti? Ho cose più importanti a cui

Roma - Di Francesco : "Con il lavoro abbiamo trovato i nostri meccanismi" : "Con il lavoro abbiamo trovato i nostri meccanismi. Ci vuole sempre la giocata del singolo per vincere le partite, ci vuole pazienza, bisogna aspettare il momento giusto. Sta funzionando il nuovo ...

Roma da ‘Under’ - Cengiz dà spettacolo anche contro l’Udinese : successo da ‘Champions’ per la squadra di Di Francesco [FOTO] : 1/13 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Roma - Monchi ‘replica’ a Spalletti e svela il futuro di Di Francesco : Poco prima del fischio d’inizio di Udinese-Roma, Monchi è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ commentando così le parole di Spalletti sui giallorossi: “Ho perso tre secondi a dir la verità, io ho un grande rispetto per Luciano, sono stato con lui un mese e mezzo e ora penso al mio allenatore, ai miei giocatori, questo è un momento importante della stagione e dobbiamo pensare al campo”. Sulle ambizioni della ...

Roma - le Acli aderiscono alla giornata di digiuno proclamata da Papa Francesco : ... perciò senza dubbio dedicheremo le nostre preghiere proprio ai nostri fratelli di questi Paesi lontani, senza dimenticare chiunque nel mondo sta soffrendo a causa delle atrocità dell'uomo. La nostra ...

Udinese Roma/ Di Francesco abbassa i toni : testa al campionato e alla Champions : Udinese Roma, Di Francesco abbassa i toni: testa al campo per campionato e Champions. Ora la squadra giallorossa deve pensare solo al campo, evitando le polemiche(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Alfredo Fabbrocini - il caso di Francesco Giannella/ Romanzo Criminale : ergastolo per 4 omicidi : Alfredo Fabbrocini, operazione Romanzo Criminale: il capo della mobile di Manfredonia e l'intricata indagine che portò a fare luce sui 4 delitti a opera di Francesco Giannella.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Serie A : Udinese Roma. Di Francesco : 'Mi aspettavo gap minore con Napoli' : "Per come si è messo il campionato e per i punti che abbiamo perso per strada magari il distacco dalla testa della classifica ci sarebbe sempre stato, ma non di questa entità. Anche io mi sarei ...

Serie A Roma - le convocazioni di Di Francesco per l'Udinese : Roma - Sono 21 i giocatori della Roma convocati da Eusebio Di Francesco per la trasferta di domani a Udine. Rispetto all'ultima partita contro il Benvenento, rientrano tra i convocati Lorenzo ...

Roma - Di Francesco 'Basta chiacchiere - servono fatti per risalire' : Roma - 'Le parole di Strootman? A Roma si fanno troppe chiacchiere'. Essenziale, quasi lapidario. Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia dell'Udinese, archivia così le frasi poco ...

Di Francesco : 'A Roma troppe chiacchiere. Mi aspettavo meno gap col Napoli' : Roma - 'Per come si è messo il campionato e per i punti che abbiamo perso per strada magari il distacco dalla testa della classifica ci sarebbe sempre stato, ma non di questa entità. Anche io mi sarei ...

Roma - Di Francesco : "Qui ci perdiamo su tante chiacchiere" : Il tecnico giallorosso: "Servono più fatti. De Rossi può giocare 180 minuti". Poi annuncia il turnover

Di Francesco : "Le parole di Strootman? A Roma troppe chiacchiere" : Dopo conferenze passate a parlare di mercato, atteggiamenti più o meno corretti e motivazioni, Di Francesco a Trigoria chiede di 'tornare a concentrarsi sul calcio'. Lui per primo, evidentemente. La ...

Di Francesco : 'A Roma tante chiacchiere - noi dobbiamo fare i fatti' : Roma - Eusebio Di Francesco rilancia Daniele De Rossi per la sfida di domani contro l' Udinese alla Dacia Arena. 'Quando si rientra sono più facili 2 partite insieme che tre, quindi c'è la possibilità ...

Roma - Di Francesco in conferenza : importanti indicazioni di formazione : Fiducia ritrovata in casa Roma dopo i successi contro Verona e Benevento, la squadra di Di Francesco adesso si prepara per la partita contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “questa settimana credo che ci sarà qualche rotazione in più rispetto al solito. L’Udinese è una squadra tosta, Oddo sta facendo un ottimo lavoro. De Rossi può giocare due partite di fila? Quando si rientra da un infortunio è meglio ...