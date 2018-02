Roma | Di Francesco | Con il lavoro abbiamo trovato i nostri meccanismi

Roma da ‘Under’ - Cengiz dà spettacolo anche contro l’Udinese : successo da ‘Champions’ per la squadra di Di Francesco [FOTO] : 1/13 LaPresse/ Valter Parisotto ...

Roma - Monchi ‘replica’ a Spalletti e svela il futuro di Di Francesco : Poco prima del fischio d’inizio di Udinese-Roma, Monchi è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ commentando così le parole di Spalletti sui giallorossi: “Ho perso tre secondi a dir la verità, io ho un grande rispetto per Luciano, sono stato con lui un mese e mezzo e ora penso al mio allenatore, ai miei giocatori, questo è un momento importante della stagione e dobbiamo pensare al campo”. Sulle ambizioni della ...

Roma - le Acli aderiscono alla giornata di digiuno proclamata da Papa Francesco : ... perciò senza dubbio dedicheremo le nostre preghiere proprio ai nostri fratelli di questi Paesi lontani, senza dimenticare chiunque nel mondo sta soffrendo a causa delle atrocità dell'uomo. La nostra ...

Udinese Roma/ Di Francesco abbassa i toni : testa al campionato e alla Champions : Udinese Roma, Di Francesco abbassa i toni: testa al campo per campionato e Champions. Ora la squadra giallorossa deve pensare solo al campo, evitando le polemiche(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Alfredo Fabbrocini - il caso di Francesco Giannella/ Romanzo Criminale : ergastolo per 4 omicidi : Alfredo Fabbrocini, operazione Romanzo Criminale: il capo della mobile di Manfredonia e l'intricata indagine che portò a fare luce sui 4 delitti a opera di Francesco Giannella.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Serie A : Udinese Roma. Di Francesco : 'Mi aspettavo gap minore con Napoli' : "Per come si è messo il campionato e per i punti che abbiamo perso per strada magari il distacco dalla testa della classifica ci sarebbe sempre stato, ma non di questa entità. Anche io mi sarei ...

Serie A Roma - le convocazioni di Di Francesco per l'Udinese : Roma - Sono 21 i giocatori della Roma convocati da Eusebio Di Francesco per la trasferta di domani a Udine. Rispetto all'ultima partita contro il Benvenento, rientrano tra i convocati Lorenzo ...

Roma - Di Francesco 'Basta chiacchiere - servono fatti per risalire' : Roma - 'Le parole di Strootman? A Roma si fanno troppe chiacchiere'. Essenziale, quasi lapidario. Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa alla vigilia dell'Udinese, archivia così le frasi poco ...

Di Francesco : 'A Roma troppe chiacchiere. Mi aspettavo meno gap col Napoli' : Roma - 'Per come si è messo il campionato e per i punti che abbiamo perso per strada magari il distacco dalla testa della classifica ci sarebbe sempre stato, ma non di questa entità. Anche io mi sarei ...

Roma - Di Francesco : "Qui ci perdiamo su tante chiacchiere" : Il tecnico giallorosso: "Servono più fatti. De Rossi può giocare 180 minuti". Poi annuncia il turnover

Di Francesco : "Le parole di Strootman? A Roma troppe chiacchiere" : Dopo conferenze passate a parlare di mercato, atteggiamenti più o meno corretti e motivazioni, Di Francesco a Trigoria chiede di 'tornare a concentrarsi sul calcio'. Lui per primo, evidentemente. La ...

Di Francesco : 'A Roma tante chiacchiere - noi dobbiamo fare i fatti' : Roma - Eusebio Di Francesco rilancia Daniele De Rossi per la sfida di domani contro l' Udinese alla Dacia Arena. 'Quando si rientra sono più facili 2 partite insieme che tre, quindi c'è la possibilità ...

Roma - Di Francesco in conferenza : importanti indicazioni di formazione : Fiducia ritrovata in casa Roma dopo i successi contro Verona e Benevento, la squadra di Di Francesco adesso si prepara per la partita contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: “questa settimana credo che ci sarà qualche rotazione in più rispetto al solito. L’Udinese è una squadra tosta, Oddo sta facendo un ottimo lavoro. De Rossi può giocare due partite di fila? Quando si rientra da un infortunio è meglio ...

Roma - Di Francesco : 'Basta inutili chiacchiere - concentriamoci sugli obiettivi imminenti' : 'Monchi ha detto che stiamo lavorando per fare qualcosa di importante. Senza costruire non si otterrà mai nulla. Mi auguro si possa vincere il prima possibile. Se si fa questo lavoro si deve avere ...