Rocio Morales | ' Raoul Bova è un buono L' Italia? Mi ha rubato il cuore'

Rocio Munoz Morales a Verissimo si commuove parlando di Raoul Bova : Verissimo, Rocio Munoz Morales commossa mentre parla di Raoul Bova Rocio Munoz Morales è tornata a commuoversi a Verissimo. Dopo aver pianto lo scorso dicembre per un filmato che ripercorreva le tappe della sua vita, questa volta l’attrice e ballerina spagnola si è commossa riguardando alcune immagini di Raoul Bova. Nel salotto di Silvia Toffanin Rocio ha […] L'articolo Rocio Munoz Morales a Verissimo si commuove parlando di Raoul ...

“Una ferita insanabile”. Rocio Muñoz Morales lo confessa per la prima volta. La moglie di Raoul Bova non ne aveva mai parlato - eppure quel dolore è sempre presente : “Non volevo dirlo - ma…” : Difficile vederla in occasioni pubbliche se non in compagnia del marito Raoul Bova. Ma Rocio Muñoz Morales ha voluto fare uno strappo alla regola e ha accettato di rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin che vedremo sabato 17 febbraio all’interno del contenitore pomeridiano Verissimo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. sempre molto riservata sulla sua vita privata, Rocìo parla per la prima volta della storia d’amore con il ...

Rocìo Muñoz Morales : «Io - condannata per la storia con Raoul Bova» : Stanno insieme dal 2012, e da allora sono coppia affiatatissima, ma tra Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova non tutto è stato semplice, specie all’inizio, quando lui era ancora sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli Francesco e Leon, e lei era «l’altra», quella che, agli occhi di tutti, si era intromessa in un matrimonio che andava avanti da 12 anni. «Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo ...

Rocìo Munoz Morales a Verissimo : “Raoul Bova? Mi ha ferito essere giudicata a prescindere” : Rocìo Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, è ospite di Verissimo nella puntata di sabato 17 febbraio, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Rocìo Munoz Morales: “Raoul Bova ha un cuore bello, ho avuto un momento di difficoltà per le critiche” L’attrice spagnola, molto riservata sulla sua vita […] L'articolo Rocìo Munoz Morales a Verissimo: “Raoul Bova? Mi ha ferito essere giudicata a ...

