Rivendica la rapina del secolo | reato prescritto ma non quello di riciclaggio

Blastingnews

: Il #pm di #brescia il cui figlio ha partecipato a una rapina con complici usando l'auto di 'famiglia' rivendica giu… - cassiocherea : Il #pm di #brescia il cui figlio ha partecipato a una rapina con complici usando l'auto di 'famiglia' rivendica giu… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Jacques Cassandri è un uomo di 74 anni. A quest'età un uomo dovrebbe godersi la pensione, la famiglia, e togliersi qualche velleità. Così ha fatto "il Pelato", chiamato in questo modo dagli intimi, molto prima della vecchiaia. Tra un po' di carcere (14 anni in tutto) e una bella vita, con beni al sole e non, Cassandri è arrivato ora in Tribunale, quando avrebbe benissimo potuto evitarlo. Laa Nizza alla Sociètè Gènerale Il 17 e 18 luglio a Nizza nel 1976, tredici banditi, tra cui Cassandri, organizzarono quella che fu definita dalla stampa ladel. Passando dalle fogne situate sotto la città di Nizza, mirarono alla banca Sociètè Gènerale, riuscendo ad arrivare al caveau e ad aprire, su 4000, 371 cassette di sicurezza. Lo fecero in assoluta tranquillità, indisturbati, durante il fine settimana. Qualcuno di loro interruppe addirittura il furto per andare al ristorante ...