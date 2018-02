Rimborsi M5S | Sarti si autosospende L' ex interrogato dai pm consegna chat e messaggi

Rimborsi M5S - Sarti si autosospende : Roma, 17 feb. (AdnKronos) - "Per il Movimento farei qualsiasi cosa e ho scelto di autosospendermi perché finché questa triste storia non verrà chiarita, io voglio affrontarla da sola e non arrecare il benché minimo danno a questa fondamentale campagna elettorale". Lo scrive su Facebook la deputata d

Elezioni - Renzi : “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte sta sull’Ue” e su Flat tax : “Come credere a Babbo Natale” : Per Matteo Renzi, il problema del M5S “non sono gli scontrini, oggi per il movimento degli ex onesti non è chiaro se stanno nell’euro o fuori, se sui vaccini sono dalla parte della scienza o di quella della stregoneria”. A Napoli, poi, Renzi, parla anche della destra: “Chi vota a destra stavolta non vota Berlusconi, ma vota Salvini“. L'articolo Elezioni, Renzi: “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte ...

Rimborsi M5S - Sarti si autosospende : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Per il Movimento farei qualsiasi cosa e ho scelto di autosospendermi perché finché questa triste storia non verrà chiarita, io voglio affrontarla da sola e non arrecare il benché minimo danno a questa fondamentale campagna elettorale”. Lo scrive su Facebook la deputata del M5s Giulia Sarti coinvolta nel caso rimborsopoli del Movimento.Ex fidanzato Sarti: “Verità è altra, tutto ...

Gli incubi del M5s : falsi Rimborsi e massoneria : A due settimane dalle elezioni il movimento si trova con il rebus delle candidature dei parlamentari coinvolti nella manca devoluzione di parte dello stipendio al fondo di garanzia per la microimpresa ...

Rimborsi M5S - l’ex di Giulia Sarti interrogato a Rimini : Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a Rimini La deputata pentastellata ha puntato il dito contro di lui per il mancato versamento al Microcredito di parte del suo stipendio. L’uomo su Facebook scriveva: “Ho registrato le telefonate e salvato le chat” Continua a leggere L'articolo Rimborsi M5s, l’ex di Giulia Sarti interrogato a Rimini sembra essere il primo su NewsGo.

Rimborsi M5S - l’ex fidanzato di Sarti interrogato dalla procura di Rimini : Domande fino alle 4.30 di notte a Bogdan Andrea Tibusche, accusato dalla stessa deputata coinvolta nella vicenda delle restituzioni «fantasma». Agli inquirenti ha consegnato una serie di documentazioni, tra cui messaggi, chat e corrispondenza

L'ex fidanzato di Giulia Sarti interrogato a Rimini. La deputata M5S l'ha accusato di aver preso i soldi dei suoi Rimborsi : È stato interrogato alla procura della Repubblica a Rimini, fino alle 4.30 di notte, Bogdan Andrea Tibusche, L'ex fidanzato di Giulia Sarti accusato dalla stessa deputata M5S coinvolta nella vicenda delle restituzioni "fantasma". Agli inquirenti, da indagato per appropriazione indebita aggravata dall'ospitalità e dalla coabitazione con la deputata, ha consegnato una serie di documentazioni, tra cui messaggi, chat e corrispondenza ...

