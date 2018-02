Rimborsi M5s | le Iene svelano altri tre nomi | espulsi Sassi e Cariello | salvi Scagliusi e

Rimborsi M5s - altri nomi e nuovi espulsi : Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni. Si aggiungono a quelli di Giulia Sarti, che si è autosospesa, Massimiliano Bernini e Barbara Lezzi. Scagliusi si spiega: "Ho preso in prestito mille euro per controlli medici che volevo rimanessero nascosti ai miei cari. Li ho già restituiti"

Rimborsi M5s - Della Valle : "Io ho usato Photoshop : ' Taroccavo i bonifici con Photoshop '. Ad ammetterlo è Ivan Della Valle , "il campione dei furbetti, dato a Casablanca, ma scovato da noi de Le Iene in Toscana, dove l'abbiamo raggiunto per un'...

Rimborsi M5s - Taverna : 'Firmo già il documento per dimezzarmi lo stipendio' : Ecco, oggi grazie all'informazione tutti gli italiani sanno che il M5s è stato l'unico a fare una spending review dall'opposizione sui costi della politica destinando alle piccole e medie imprese 23 ...

M5S : ‘Iene’ - ecco altri tre candidati che non hanno restituito Rimborsi : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni, questi ultimi candidati all’uninominale rispettivamente in Puglia e a Reggio Calabria, sono altri tre nomi di parlamentari del Movimento 5 stelle che non hanno restituito le somme destinate al fondo del microcredito. A rivelarli la nuova parte dell’inchiesta realizzata da ‘Le Iene’. L'articolo M5S: ‘Iene’, ecco altri ...