optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Riki si attribuisce un altro record ma dimentica i 'cereali sottomarca' che deve ancora mangiare e i Dear Jack di Alessio… - GhostStory__ : RT @OptiMagazine: Riki si attribuisce un altro record ma dimentica i 'cereali sottomarca' che deve ancora mangiare e i Dear Jack di Alessio… - crossato67 : RT @OptiMagazine: Riki si attribuisce un altro record ma dimentica i 'cereali sottomarca' che deve ancora mangiare e i Dear Jack di Alessio… - xwesleypx : RT @OptiMagazine: Riki si attribuisce un altro record ma dimentica i 'cereali sottomarca' che deve ancora mangiare e i Dear Jack di Alessio… -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Non c'erano listening party su Spotify & simili, non c'erano ascolti da falsare perché non venivano considerati gli streaming ai fini della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Se l'...