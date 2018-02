Rifiuti e tangenti | Di Maio alza il tiro | «De Luca jr deve dimettersi»

Rifiuti e tangenti - ecco il video con De Luca jr : «La nostra quota è del 15%» : L'inchiesta su presunte tangenti sullo smaltimento Rifiuti in Campania, che vede indagato per corruzione anche Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania e assessore al Bilancio del...

Affaire Rifiuti - l'accusa della Procura : intese con clan e tangenti per la campagna elettorale : I clan interessati all'affare dei rifiuti sono gli stessi che hanno utilizzato società fittizie e prestanome per mettere le mani sugli appalti nei più grandi ospedali di Napoli....

Tangenti e Rifiuti - Renzi difende De Luca jr : «Il nostro candidato non c'entra niente» : «Questa storia qui con il nostro candidato non c'entra niente, Piero De Luca in questa vicenda non c'entra niente. Ora non iniziamo anche ad addossare ai fratelli le...

Tangenti e Rifiuti - cadono le prime teste : domani assemblea Sma - verso revoca Di Domenico : domani alle 12 nella sede della Regione Campania di via Santa Lucia a Napoli si terrà l'assemblea del socio unico della società Sma Campania 'per la revoca e sostituzione del consigliere delegato'. Lo ...

Rifiuti e tangenti - Di Domenico accusa : 'Immagini tagliate e manipolate ad arte' : Travolto dallo scandalo Fanpage , il consigliere delegato di Sma Campania Lorenzo Di Domenico si difende in una lunga nota diffusa alle redazioni: 'Nelle ultime ore sono stati diffusi dei video ...

Rifiuti e tangenti - Cantone sul sistema Campania : "Continui sversamenti abusivi" : Perquisizioni e sequestri sono stati disposti dalla procura partenopea: due le inchieste aperte, una coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e una dalla sezione reati contro la Pubblica...

Tangenti e Rifiuti - il governatore De Luca : 'Sceneggiature impensabili' : 'Abbiamo assistito a sceneggiature impensabili, con camorristi assoldati per fare grandi operazioni di intelligence. Mi ricorda il clima di due anni e mezzo fa quando, alla vigilia della campagna ...

Rifiuti e tangenti - Fanpage pubblica il primo video : «Dobbiamo saziarci tutti quanti» : Sette video, 900 ore di girato, per un'inchiesta di portata nazionale che toccherà non solo i temi dei Rifiuti, ma anche quello dei migranrti. Si allargano le maglie di «Bloody...

Rifiuti e tangenti - veleni sul voto : perquisizione notturna a casa di De Luca jr : Agenti della Squadra Mobile e dello Sco hanno eseguito una perquisizione la scorsa notte nell'abitazione e nello studio professionale di Roberto De Luca, assessore comunale di Salerno e figlio del ...