Rifiuti e mazzette a Napoli | Di Maio | “I politici assassini della mia gente” 

Napoli - mazzette e Rifiuti : tra gli indagati un candidato di Fdi e De Luca jr : Il coinvolgimento del figlio del governatore campano sarebbe collegato a un video in cui un finto imprenditore gli propone accordi illeciti in riferimento ad appalti per lo smaltimento delle ecoballe -...

Napoli - mazzette e Rifiuti : tra gli indagati un candidato di Fdi e figlio di De Luca : Il coinvolgimento del rampollo del governatore campano sarebbe collegato a un video in cui un finto imprenditore in propone accordi illeciti in riferimento ad appalti per lo smaltimento delle ecoballe ...