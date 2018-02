Ricerca scientifica | +Europa in Lombardia firma l' appello dell' Associazione Coscioni

Cina : 'rafforzare ulteriormente la Ricerca scientifica di base' : L'11 febbraio, a Beijing, un funzionario del Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese ha affermato che la Cina ha raggiunto importanti risultati nel settore tecnico-scientifico, ma che ancora esistono grandi punti deboli. Per questo motivo la Cina ...

Sigarette elettroniche - la Ricerca scientifica Usa : possono danneggiare il Dna : Altroché non essere dannose e far meno male di quelle normali: ora si scopre che le Sigarette elettroniche possono danneggiare il Dna. Aumentando il rischio di malattie cardiache e di tumori ai polmoni e alla vescica. Lo dicono i test condotti sui topi nella New York University e pubblicati sulla ri

Università di Milano-Bicocca : il biobanking di Ricerca come opportunità per un patto di cittadinanza scientifica : biobanking, quali sono le opportunità e quali le implicazioni etico-normative? Se ne discute, nel corso del seminario Il biobanking di ricerca come opportunità per un patto di cittadinanza scientifica, presso l’Università di Milano-Bicocca (Lunedì 29 Gennaio 2018, dalle 10:00 alle 17:00 Edificio U4 – Aula Sironi, Piazza della Scienza 2, Milano.) La biobanca è una struttura senza scopo di lucro, istituita in un’istituzione pubblica o privata, che ...

Archeologia - Sicilia : i geologi presenteranno i primi risultati di un anno di Ricerca scientifica sul sito di Selinunte : “Il lavoro avviato con i tecnici dell’UNICAM, frutto di un anno di letture e sopralluoghi, promette bene: procedere alla conoscenza degli strati più profondi del terreno su cui i greci decisero di insediarsi, ci permetterà di trovare le soluzioni migliori per perpetuare nel futuro prossimo ed anche oltre il patrimonio straordinario di Selinunte”. Lo ha annunciato Enrico Caruso Direttore del Parco archeologico di Selinunte e Cave di ...

Cucina e Ricerca chimico-scientifica : l'imprunetino Guido Mori è al top : Gli chef sono legati profondamente a questo mondo perché la tecnica e la scienza sono indissolubili. E' una questione antichissima quella di pensare la Cucina come un laboratorio scientifico'. E come ...

Telethon - Ricerca scientifica e sperimentazione animale. CONDIVIDI : ...qui la campagna di VEGANOK e Associazione Vegani Italiani Onlus del 2016 a favore di una ricerca scientifica che esclude lo sfruttamento animale a cui hanno partecipato molti personaggi del mondo ...

Umbria vincitrice di quattro progetti di Ricerca scientifica : La Regione Umbria è risultata vincitrice di quattro progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario, promossi dal Ministero della Salute, attraverso un bando rivolto agli operatori del Servizio ...

DOPO IL BIOTESTAMENTO Quali candidat* alle prossine elezioni metteranno in agenda le libertà civili e la Ricerca scientifica? : ... gli obiettivi e gli impegni da sottoporre a tutt* i/le candidat* alle prossime elezioni, sia sui singoli temi dall'inizio alla fine della vita, sia sul contributo che la scienza può dare alla ...

Campidoglio e Fondazione Telethon insieme per la Ricerca scientifica : Roma Capitale e Fondazione Telethon insieme per la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare. È stato sottoscritto in Campidoglio dalla Sindaca Virginia Raggi e... L'articolo Campidoglio e Fondazione Telethon insieme per la ricerca scientifica su Roma Daily News.