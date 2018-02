Restituzioni M5s | Di Battista | “Mario Giarrusso evoca i servizi segreti? No | non penso

Caso Restituzioni M5s - spunta anche il consigliere regionale in Emilia Gianluca Sassi : Non solo i parlamentari, anche i consiglieri regionali tra i 5 stelle che hanno truffato sulla restituzione dei rimborsi al fondo per la piccola e media impresa. Mentre si attendono nuove comunicazioni sul blog delle Stelle in merito ai nuovi morosi individuati grazie alle verifiche dello staff, dall’Emilia Romagna arriva la conferma che il consigliere regionale Gian Luca Sassi è tra i presunti irregolari. A confermarlo è stato questa ...

Caso Restituzioni M5s - l’ex fidanzato di Giulia Sarti in procura nella notte. Ha consegnato documenti - chat e messaggi : “Io in pubblico non rilascio nulla ma vado dritto in procura”. Lo aveva annunciato dopo che l’ex fidanzata e deputata M5s Giulia Sarti lo aveva denunciato per non avere effettuato le restituzioni. Quindi, secondo la parlamentare, l’avrebbe truffata. E la notte scorsa Bogdan Andrea Tibusche è stato interrogato alla procura della Repubblica a Rimini fino alle 4.30 di notte. Agli inquirenti, da indagato per appropriazione ...

M5S - l'ex fidanzato di Sarti smentisce il furto dei soldi delle Restituzioni : 'Ho registrato tutto - vado dai pm' : 'Io ho un brutto vizio: registrare tutto e pure le telefonate'. Con queste parole Andrea Di Girolamo che per l'ex comunicatore del M5s Claudio Messora non sarebbe altri che Bogdan Andrea Tibusche, l'...

Restituzioni M5s - Pizzarotti : “Lo scandalo è più per quello che si è rendicontato - ci sono spese impresentabili” : A margine della proclamazione di Parma come capitale italiana della cultura, il sindaco Federico Pizzarotti, ex esponente del M5s, ha detto la sua sulle ultime vicende sulla mancata restituzione dei rimborsi che hanno coinvolto il Movimento: “Non mi aspettavo che succedesse con questa modalità diciamo fraudolenta. Più che vedere chi non ha rendicontato sarebbe più interessante vedere chi ha rendicontato cosa e come. Ci sono delle spese ...

Caso Restituzioni M5s - Ainis : “Gli irregolari possono revocare candidature”. Di Maio : “Chiederemo che lo facciano” : “Gli elettori possono votare tranquillamente il M5s” perché non solo i candidati che si sono rivelati massoni ma anche “coloro che non hanno rispettato il patto delle donazioni e che sono candidati, gli sarà chiesto di rinunciare alla proclamazione andando alla Corte d’Appello“. Lo ha annunciato il candidato premier M5s Luigi Di Maio in un video su Facebook. “Devo chiedere anche agli altri partiti di fare ...

Caso Restituzioni M5s - Giulia Sarti si autosospende. Smentita per ora l’espulsione : Autosospesa, ma non espulsa. Almeno per il momento. La deputata M5s Giulia Sarti, messa sotto accusa per non aver restituito 23mila euro di rimborsi, ha deciso di fare un passo di lato dopo aver denunciato l’ex fidanzato e collaboratore. La parlamentare romagnola uscente e ricandidata anche per le prossime politiche si è giustificata dicendo di essere stata truffata dall’ex compagno e per il momento i vertici sembrano intenzionati a ...

M5S : per staff restano 8 furbetti - a breve online Restituzioni tutti eletti : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Nonostante le anticipazioni delle Iene, che ieri hanno parlato di 14 nomi coinvolti nella ‘rimborsopoli’ M5S, per lo staff dei 5 Stelle restano fermi a 8 i nomi dei ‘furbetti’ che non hanno restituito quanto dichiarato, con bonifici mai arrivati al fondo per le Pmi. Agli 8 nomi resi noti da Luigi Di Maio -Ivan Della Valle, Maurizio Buccarella, Carlo Martelli, Girolamo Pisano, Elisa ...

Restituzioni M5s - Di Maio fa tappa a Rimini. Assente Giulia Sarti - ma la base la assolve : “Errore da incosciente” : Nei travagliati giorni del Movimento, scosso dalla questione dei rimborsi mancati, caso vuole che Luigi Di Maio arrivi a Rimini, per l’unico appuntamento elettorale nella regione “del voto d’apparato” (la definirà così dal palco Max Bugani), proprio poche ore dopo la denuncia in questura della deputata riminese Giulia Sarti, coinvolta nella vicenda dei mancati bonifici dei parlamentari al fondo per le piccole e medie imprese. Ma l’affaire Giulia ...

Restituzioni M5s - Lezzi : “A me è stato contestato solo un bonifico. Tutto chiarito. Peccato quelli che hanno tradito” : “Mi è stato contestato un solo bonifico, su oltre 132mila euro che ho restituito”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) la senatrice uscente del M5s, Barbara Lezzi, che spiega la vicenda sulla Rimborsopoli pentastellata che l’ha riguardata. “Questo bonifico mi è stato stornato” – continua – “probabilmente dovuto a uno sfasamento delle valute, perché quel giorno doveva arrivare l’indennità su ...

Restituzioni M5s - Scanzi : “Quando Brunetta e Renzi danno lezioni di questione morale - metto metaforicamente la mano sulla fondina” : “La vicenda del M5s sulle mancate Restituzioni? Non sposterà un granché in termini di voti”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta il caso che ha travolto il M5S. E spiega: “Coloro coloro che ritengono il M5S diverso dagli altri continuerà a reputarlo tale anche dopo questo caso, soprattutto se questa vicenda si esaurisce con gli otto nomi che sono stati fatti. Se invece si ...

Rimborsopoli M5s/ Ultime notizie - video Iene : nuove rivelazioni sul caso delle false Restituzioni : Rimborsopoli M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta della Iena Filippo Roma(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:05:00 GMT)