Renzi a Napoli | Pd unico argine a estremisti della Lega e del M5S

Renzi arriva a Napoli : 'Pd unica forza per il Sud' : 'Quello che pensano del Mezzogiorno lo sappiamo ha sottolinea peggio dei cori contro Napoli non c'è, figuriamoci quello che pensano sull'economia!. Il Movimento 5 Stelle è un movimento di ex onesti e ...

Indagato De Luca jr. In attesa del video di Fanpage paure e tensioni nel Pd campano. E sabato Renzi va a Napoli - di P. Salvatori - : Ma l'intera vicenda potrebbe avere ripercussioni di natura politica anche sul fratello Piero, già sotto indagine per bancarotta fraudolenta. Perché i sondaggi sul collegio uninominale salernitano in ...

Indagato De Luca jr. In attesa del video di Fanpage paure e tensioni nel Pd campano. E sabato Renzi va a Napoli : La paura. Vincenzo De Luca mostra la faccia dura. Un ruolo in cui si trova bene. Bolla tutto come "sceneggiature impensabili", liquida la questione come "effervescenze". Lo stesso schema che utilizzò allorché, alla vigilia delle elezioni regionali, fu investito dalla questione degli "impresentabili", che cavalcò al punto tale da uscirne rafforzato. E ci risiamo. Nuova vigilia elettorale, nuova bufera sul governatore e i suoi ...

Matteo Renzi torna a Napoli : sabato al teatro Sannazaro : Il segretario del Pd Matteo Renzi sarà sabato pomeriggio a Napoli al teatro Sannazaro di via Chiaia. L'appuntamento di Renzi è fissato alle ore 18, lo si apprende dal Pd campano.

Matteo Renzi - attacco a Silvio Berlusconi sugli immigrati : la vergognosa omissione su Giorgio Napolitano : Silvio Berlusconi attacca sugli immigrati, definendoli una ' bomba sociale ' e addossandone le responsabilità alla sinistra? Matteo Renzi risponde: 'Berlusconi dice che i migranti in Italia sono una ...

Renzi in tilt sugli immigrati : scambia il Cav con Napolitano : Dopo la tentata strage di Macerata, la questione immigrazione diventa il baricentro della campagna elettorale. E tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi va in onda un duello a distanza sulle responsabilità della situazione italiana.Il leader di Forza Italia, intervistato ieri mattina ad Agorà su Rai3, accusa: «La sinistra non ha saputo fermare questa immigrazione che ci ha portato ad avere qui oltre 600mila persone», una vera ...

CAOS LISTE/ Il ritorno di Napolitano e il golpe contro Renzi : Tutti i leader hanno scelto la via di LISTE imbottite di fedelissimi, azzerando il dissenso interno. Ma se Renzi scende sotto il 20% gli salta il partito. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:00:00 GMT)CAOS LISTE/ Dietro i valzer (o le risse) il Renzusconi si divide le nuove nomine dei Cda, di M. MaldoCAOS LISTE/ Tutti i nomi del patto (di governo) Renzi-Berlusconi, di A. Fanna