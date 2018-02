Rapina in bar a Palermo | caccia a un commando armato

Roma - ladri con passamontagna Rapinano ristoranti e bar : paura al Portuense : Via Crispigni, quartiere Portuense. Due rapinatori con i passamontagna calati sul viso fanno irruzione nel ristorante Sapori di casa. Sono da poco passate le 22 di sabato 10 febbraio e il locale è ...

Segrate - Rapina al sushi bar : il proprietario reagisce e affronta i malviventi a colpi di coltello : Due pregiudicati di 38 e 41 anni sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver ferito con un colpo di pistola il titolare del bar sushi Fuel di Segrate, in provincia di Milano, nel corso di una rapina avvenuta alle 22.40 di ieri domenica 4 febbraio. Il proprietario del locale, un cinese di 35 anni, è stato trasportato all’ospedale San Raffaele con una ferita al gluteo rimediata durante la colluttazione con i banditi entrati armati e con ...

Bari - 4 arresti per Rapina milionaria : 8.34 Quattro persone, tutti pregiudicati, sono stati arrestati in Puglia dai Carabinieri del Comando provinciale di Bari, per una rapina compiuta nel marzo scorso ai danni di un tir. Il bottino dell'azione criminale ammontava a un milione di euro. Le misure cautelari di oggi concludono le indagini che nell'immediato portarono a rintracciare la refurtiva all' interno di un capannone di Andria e all'arresto di 11 persone per ricettazione e ...

Roma - Rapina il bar della ragazza di cui si è innamorato poi le manda un sms : 'Scusami' : Ha mandato un messaggio per scusarsi della rapina. Il bandito innamorato, un giovane marocchino, è stato individuato dagli agenti del commissariato Prenestino. L'uomo aveva rapinato un bar dove ...

Rapina un bar e si innamora della cassiera : incastrato grazie ad un sms romantico : “Mi dispiace per aver Rapinato il tuo bar, ti andrebbe di uscire con me?”. E' è più o meno questo il testo del messaggio inviato da un ladro innamorato ad una donna, che però non si è...

Legato - picchiato e Rapinato barista : Rapina stile arancia meccanica a San Giustino la sera dell'Epifania poco dopo le 23. Brutta avventura per un barista che dopo essere andato a gettare l'immondizia, facendo ritorno nella propria ...