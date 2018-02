RAFFAELLA DI CAPRIO Da Furore al sogno degli Oscar con un Leonardo al suo fianco

RAFFAELLA Di Caprio in Furore 2 da protagonista : la cugina campana di Leonardo sarà la star della fiction : Il 18 febbraio si avvicina a grandi passi e con esso anche l'esordio di Raffaella Di Caprio in Furore 2. Tra le new entry della fiction di Canale 5 non ci sarà solo l'ex naufrago Francesco Monte ma anche la bella biondina, ex Miss, nonché lontana parente della star di Hollywood Leonardo Di Caprio. Sembra proprio che la recitazione sia nel DNA della famiglia e adesso toccherà all'attrice dare sfoggio delle sue qualità a partire dalla prima ...