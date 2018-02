ilgiornale

: Toccante la testimonianza dell'ultimo testimone del martirio delle #foibe. Oggi, 10 febbraio, ricordiamo quell'orro… - zaiapresidente : Toccante la testimonianza dell'ultimo testimone del martirio delle #foibe. Oggi, 10 febbraio, ricordiamo quell'orro… - blacksunhiu : - ci rimasi male vedendo il carattere minuscolo delle parole e che sembravano una buttata addosso all'altra, le pag… - DamaTheBeast : RT @Confagricoltura: .@NicolaPorro @ilgiornale Quell'orrore antiscientista dei no agli #Ogm -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Ieri sul Giornale Francesca Angeli e Giuseppe Marino hanno raccontato in modo perfetto la nuova ricerca che, in un colpo solo, restituisce la verità sugli Ogm. Un pool di scienziati italiani ha infatti ripercorso la strada di venti anni di mais geneticamente modificato, sostenendo che non c'è alcuna evidenza scientifica e medica che questo alimento possa nuocere alla salute. Mentre sono del tutto evidenti i suoi effetti positivi: maggiore produzione e più resistenza ai parassiti. Il cuoco che scrive questa zuppa, rigorosamente Ogm, vuole fare un passo indietro. O avanti, se preferite.In molti ridicolizziamo il movimento Cinque stelle per le sue grottesche posizioni antiscientifiche. Sonoi che denunciano l'esistenza delle sirene (anche se poi la deputata ha detto che scherzava), sonoi dei vaccini sì e no e del catastrofismo legato ad ogni innovazione. Sono un ...