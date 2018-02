PyeongChang | super G femminile | vince a sorpresa la ceca Ledecka

PyeongChang - Goggia 11esima nel super G : gran peccato - ma ci sono : PyeongChang , Corea del Sud, , 17 feb. , askanews, 'grande peccato, io poche volte ho sciato con questa facilità, così bene, così piantata, fondendomi quasi con gli sci. Chiaro che bisogna farlo dall'...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : Ledecka sorprende tutte in superG. Italia sotto nel curling

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : Ledecka sorprende tutte in superG. 5a Schnarf - Goggia spreca tutto

PyeongChang - superG : oro a ceca Ledecka : 05.17 Non arriva la seconda medaglia per lo sci alpino azzurro.Nel superG donne,una delle gare più attese,c'è l'incredibile successo dell'inattesa Ester Ledecka.La ceca, pettorale n.26, beffa di un centesimo Anna Veith (Aut),che già festeggiava. Bronzo a Tina Weirather (Lie). Johanna Schnarf,migliore delle azzurre, chiude quinta, a un niente dal podio (0"05). In pratica un bis del superG di Vancouver 2010 con la medaglia di legno Delude la ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di sabato 17 febbraio. Ledecka si prende l’oro in SuperG : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di sabato 17 febbraio. SCI ALPINO: SuperG femminile: 1) Ester Ledecka (Rep. Ceca) 2) Anna Veith (Austria) 3) Tina Weirather (Liechtenstein) CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : impresa Ester Ledecka! La snowboarder si tinge d’oro - battuta Veith! Schnarf quinta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : comincia il superG

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : spostato di un'ora il superG femminile

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : partenza rimandata alle 4.00. E' tornato il vento…

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento soffia in pista! Cambiato l’orario di partenza del SuperG femminile. Il nuovo programma : Il maltempo è tornato a fare capolino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, che aveva già rovinato il programma di sci alpino costringendo a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile, è tornato a soffiare forte sulla pista di Jeongseon e il programma odierno del SuperG femminile è stato modificato. La partenza è stata posticipata di un’ora e dunque la gara inizierà alle ore 04.00 italiane sperando che il vento ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lindsey Vonn e Lara Gut favorite - Sofia Goggia e le azzurre senza paura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

PyeongChang - sci - superG donne : Goggia e Brignone all'attacco della Vonn : In Coppa del Mondo è raro che il circuito maschile e quello femminile condividano le stesse località. Succede a Soelden, a Lake Louise, in poche altre località. Karen Putzer, ai Giochi come ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà il superG femminile? Disegno affidato ad un austriaco : Dopo le prime due gare, le donne dello sci alpino passano direttamente alla velocità. Domani sarà già tempo di entrare in pista allo Jeongseon Alpine Centre, sede del superG. Sarà la prima occasione per vedere all’opera Lindsey Vonn. L’americana è il personaggio più atteso, di ritorno alle Olimpiadi dopo aver saltato Sochi 2014 per infortunio. Probabilmente sarà l’ultima edizione dei Giochi in cui vedremo la campionessa ...