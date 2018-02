PyeongChang | sci | Hirscher cerca il bis in gigante | De Aliprandini ci prova

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - serve la gara perfetta per il podio. Se si tiene nelle prime tre frazioni… : De Zolt, Albarello, Vanzetta, Fauner. Oppure Valbusa, Di Centa, Piller Cotter, Zorzi. Quando si parla di gara perfetta nella staffetta 4×10 km, si può chiedere tranquillamente a questi otto signori che hanno portato per due volte lo’Italia sul gradino più alto del podio in contesti tutt’altro che semplici. L’obiettivo domattina, per l’Italfondo maschile, non è l’oro, quello è roba per giganti nordici con scritto Norge sulla tuta. Con una ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Luca De Aliprandini. Attaccare senza nulla da perdere. E se gli altri sbagliano… : Scocca l’ora delle gare tecniche per lo sci alpino maschile a PyeongChang 2018. La prima gara sarà il gigante: sarà molto difficile per l’Italia puntare al podio, con mostri sacri come Marcel Hirscher, Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen ma se nel quartetto azzurro c’è uno sciatore in grado di provarci quello è Luca De Aliprandini. Classe 1990, trentino, vivrà a 27 anni la sua prima Olimpiade. Il giusto premio alla ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist ed i partecipanti di tutte le nazionali alla staffetta maschile : Sarà un’alba davvero emozionante quella di domani: è in arrivo la staffetta 4x10km maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. La “gara delle gare” che ha sempre regalato grandi emozioni ed imprese che, spesso, hanno addirittura scritto la storia dello sport, anche italiano, e non solo invernale. Anche in questa occasione (la partenza è fissata alle 7.15 italiane, le 15.15 locali) si annuncia una gara ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri presenti nella staffetta 4×10 km e l’ordine di partenza. Programma - orari e tv : Dopo le donne tocca agli uomini delle staffette nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, domenica 18 febbraio, si cimenteranno nella 4 x 10 km. Le prime due frazioni verranno affrontate in tecnica classica, mentre le ultime due verranno corse in tecnica libera. Saranno 14 le nazioni in gara: in prima fila partiranno Norvegia, la squadra degli atleti olimpici della Russia, Svezia, Svizzera e Finlandia. In seconda ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di gigante? Marcel Hirscher per il secondo oro : Lo sci alpino maschile si trasferisce allo Yongpyong Resort per la seconda parte del programma delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La prima gara tecnica sarà il gigante. Un nome su tutti, quello di Marcel Hirscher, vincitore di quattro delle cinque prove disputate in Coppa del Mondo. L’austriaco, liberatosi finalmente della maledizione dell’oro olimpico (vinto in combinata), andrà a caccia del trionfo totale, provando la tripletta ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Staffetta maschile : Norvegia super favorita - poi la bagarre. Italia outsider ma non deve perdere contatto : La Staffetta di sci di fondo, per chi ha vissuto da tifoso il doppio decennio 1990-2010 è un appuntamento focale di ogni Olimpiade invernale. Va bene, l’Italia non è più la potenza di dieci, quindici anni fa però, escludendo le sprint, questa è l’unica gara in cui la squadra azzurra ha possibilità di dire la sua anche nella lotta per le medaglie in una gara che si preannuncia apertissima, se si esclude probabilmente, il primo posto. Chi potrà ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch nella leggenda!!! Wellinger stavolta si inchina al re - bronzo Johansson. : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Salto dopo Salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Sci alpino - Gigante Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani si svolgerà il Gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.15, la seconda alle 5.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DEL Gigante MASCHILE 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 6 ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kamil Stoch ancora medaglia d’oro sul trampolino grande! : Fuori dal podio nella gara su Normal Hill, oggi il polacco Kamil Stoch si è rifatto con gli interessi nella gara su Large Hill alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oro in entrambe le prove quattro anni fa a Sochi, il polacco si conferma come uno dei saltatori più forti e vincenti di tutti i tempi con il terzo titolo olimpico individuale in due edizioni. Stoch, al comando dopo la prima serie di Salto, è riuscito a difendere la prima ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Stoch mette tutti in fila nel trampolino grande. Hayboeck e Wellinger possono insidiarlo! Insam da primi 20 posti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci, che assegna la terza medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Da una parte Germania e Norvegia per incrementare il bottino dopo la prova dal trampolino piccolo, dall’altra Polonia, Austria e Giappone per conquistare le prime medaglie: Il favorito numero uno, alla luce anche di quanto visto in prova, ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : staffetta maschile 4×10 km (domenica 18 febbraio). Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo (titolo) : Domenica da cuori forti ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 con la staffetta maschile 4x10km di sci di fondo. come consuetudine questa prova è sempre tra le più attese ed emozionanti del panorama olimpico e, ne siamo certi, non si smentirà nemmeno in occasione di domani. La gara scatterà alle ore 7.15 italiane, le 15.15 coreane, e vedrà grande battaglia tra le varie nazioni, con diverse squadre pronte a puntare al podio. come sempre la grande ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegna il titolo dal trampolino grande. Bickner in testa! Insam si ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova dal trampolino grande di Salto con gli sci : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, Salto dopo Salto per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i gigantisti azzurri proveranno a stupire : Provare a stupire. Questo è sicuramente l’obiettivo che l’Italia si pone nel gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Non è sicuramente la gara di punta per la squadra azzurra, che in questa specialità ha sofferto particolarmente nelle ultime stagioni di Coppa del Mondo. Il podio, realisticamente, appare davvero molto lontano per i quattro gigantisti italiani. Luca De Aliprandini è probabilmente l’uomo di ...

Sci fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Marit Bjoergen regala l’oro alla Norvegia in staffetta. Battuta la Svezia : La Norvegia vince in 51’24″3 la staffetta femminile dello sci di fondo (4 x 5 km) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, precedendo di 2″0 la Svezia, campione uscente, e la squadra delle atlete olimpiche della Russia, bronzo a 43″3. L’Italia (Anna Comarella – Lucia Scardoni – Elisa Brocard – Ilaria Debertolis) chiude al nono posto, con quasi 3′ di ritardo. Nella prima frazione grande ...