PyeongChang | Goggia 11esima nel super G | gran peccato | ma ci sono

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 17 febbraio : Ledecka sorprende tutte in superG. 5a Schnarf - Goggia spreca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questo sabato 17 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà una giornata all’insegna delle donne per l’Italia. Le nostre Amazzoni andranno all’assalto di risultati importanti e proveranno a farci sognare. Si comincia alle 3.00 di notte con il superG femminile. Sofia Goggia è la donna del tutto o niente: attaccherà a tutta per cercare il risultato, dovremo incrociare ...

LIVE Sci alpino - superG femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Lindsey Vonn e Lara Gut favorite - Sofia Goggia e le azzurre senza paura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del superG femminile delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile. E’ venuto il momento di una specialità in cui l’Italia spera di raccogliere qualcosa di importante. Sofia Goggia, la carta migliore del mazzo tricolore, ha lanciato la propria sfida a Lindsey Vonn e Lara Gut, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia lancia la sfida a Vonn. Brignone sogna il bis - Schnarf e Fanchini pronte a stupire : Dopo aver lasciato spazio alle discipline tecniche, è arrivato il momento della velocità nello sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani è in programma il superG, una gara tra le più attese dall’Italia, perchè ci sono ben quattro azzurre che possono ambire ad una medaglia. Comincia proprio dal supergigante la sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Un duello annunciato sulle nevi di Jeongseon, che lo scorso ...

Sci alpino - Gigante femminile e Discesa maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : le pagelle dell’Italia. Brignone di bronzo - Paris di legno - Moelgg spreca - Goggia sottotono : Oggi si sono disputati il Gigante femminile e la Discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo con Federica Brignone e il quarto posto con Dominik Paris. Di seguito le pagelle degli azzurri. FEDERICA Brignone: 9. Riporta l’Italia sul podio dopo 16 anni: era dall’oro di Daniela Ceccarelli nel SuperG di Salt Lake City 2002 che lo sci alpino femminile non ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Brignone - Bassino - Moelgg e Goggia. 4 azzurre in cerca di gloria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Federica Brignone : “Ho ricaricato le pile e ce la metterò tutta”. Sofia Goggia : “In gigante sono un’outsider” : sono giorni di vigilia per le gigantiste italiane, che gareggeranno lunedì 12. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino hanno partecipato alla Cerimonia d’Apertura ed ora possono concentrarsi sulla loro gara. Ricordiamo che la prima manche (alle 3.15 ora italiana) sarà tracciata dall’italiano Gianluca Rulfi, responsabile azzurro delle polivalenti. Queste le dichiarazioni delle italiane all’Ufficio Stampa ...

PyeongChang - la Vonn cena a Casa Italia ed elogia la Goggia : 'E' pazza come me' : 'È folle come me ed è per questo che ci capiamo. È una grande persona e mi spinge a sciare più veloce'. Parole di stima e di affetto quelle che la campionessa statunitense di sci Lindsey Vonn ha ...

