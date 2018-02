Puscas | ' Tifo Inter | sarebbe bello tornare A Novara perchè volevo giocare con continuità'

calciomercato

: Novara, Puscas: 'Tifo Inter. Sarebbe bellissimo tornare' - - internewsit : Novara, Puscas: 'Tifo Inter. Sarebbe bellissimo tornare' - -

(Di sabato 17 febbraio 2018) Andato in gol nel pareggio del suocontro lo Spezia, l'attaccante in prestito dall', George, ha parlato della possibilità diin nerazzurro a Sky Sport : 'Avevo voglia di trovare più, a Benevento mi mancava il ritmo. Ho deciso di sposare questo progetto perché è una sfida per me. Ogni giorno sento che sto migliorando, ho bisogno di ...