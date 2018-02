PSG Strasburgo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | risultato

Strasburgo-PSG - se Cenerentola batte i principi : Nell'eterna sfida ricchi contro poveri, come spesso accade sono i ricchi a spuntarla sui poveri. Ma quando sono i poveri a prevalere sui ricchi, beh la cosa ha tutto un altro sapore. È esattamente quello che è accaduto nel lunghissimo weekend di calcio internazionale dove oltre al primo storico punto del Benevento si aggiunge l'impresa questa sì per davvero del piccolo e indomito Strasburgo, capace di far abbassare la cresta nientemeno ...