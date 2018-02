Psg-Strasburgo | ‘mago’ Neymar | il gol del 2-1 è incredibile VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 17 febbraio 2018) Il gol di. Il Psg continua a dominare in Ligue 1, altro netto successo questa volta contro lo, il punteggio di 5-2 non lascia grandi repliche. Padroni di casa subito sotto, poi si scatena il brasiliano in gol anche Draxler, Di Maria e Cavani con una doppietta. In particolar modo da segnalare la rete del 2-1 proprio di, gioco di prestigio per il calciatore del Psg, gol dove vengono messe in mostra furbizia, qualità tecniche, fantasia e dribbling,è probabilmente il calciatore più completo al mondo. Con questoanche il Real Madrid non può rimanere sereno in vista della gara di ritorno di Champions League… Gol, ecco ilGolaço dena partida de hoje. pic.twitter.com/kFkDRmElHV — PortalJr (@njrnewsbra) 17 febbraio 2018 L'articolo Psg-, ‘mago’: il gol del 2-1 è...