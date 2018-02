PRIMO SUCCESSO IN IRLANDA NELLA STORIA DELLE ZEBRE CORSARE A GALWAY CONTRO IL CONNACHT

Gioielli di Valenza : il successo di un’arte orafa che dura dal PRIMO Ottocento : La città di Valenza, nel Monferrato in provincia di Alessandria, è ormai conosciuta in tutto il mondo come sinonimo di

Olimpiadi - sci - gigante donne : Moelgg - il PRIMO SUCCESSO è d'oro? Brignone terza : Manuela Moelgg, alla quarta Olimpiade, non ha mai vinto in coppa del Mondo dove vanta 14 podi, né ai Mondiali. Nel 2009 ai Mondiali di val d'Isere era stata prima in slalom dopo la prima manche ma ...

Scherma - Coppa del Mondo Bonn 2018 : PRIMO podio in carriera per Guillaume Bianchi! Il 20enne azzurro è terzo - successo del russo Alexey Cheremisinov : L’Italia sale ancora sul podio nella Coppa del Mondo di fioretto maschile, ma questa volta lo fa con un nome a sorpresa. A Bonn (Germania) arriva infatti una prestazione straordinaria del talento 20enne Guillaume Bianchi, che chiude il torneo al terzo posto, conquistando così il primo podio tra i senior in carriera. L’azzurro è stato sconfitto per 15-8 in semifinale dal russo Alexey Cheremisinov, cha andrà poi a conquistare il successo dopo aver ...

Successo per il PRIMO Convegno Nazionale Montessori in Calabria : Nella prima parte del Convegno si è dato spazio alla storia del percorso di Maria Montessori e al suo contributo tra scienza, spiritualità e impegno sociale, con gli interventi di Elena Dompè, ...

PRIMO appuntamento con i "Pomeriggi Musicali" a Finale Ligure : ed è già un successo : Sabato 27 Gennaio, presso l'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, si è svolto il Primo concerto della stagione "Pomeriggi Musicali 2018" organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure. ...

Coppa del Mondo di Sciabola : PRIMO SUCCESSO di Martina Criscio. L'azzurra trionfa a Baltimora : E' giunta l'ora di Martina Criscio. Sulle pedane di Baltimora la Sciabolatrice pugliese dell'Esercito ha conquistato il primo successo in Coppa del Mondo. Martina Criscio ha festeggiato così nel modo migliore i suoi 24 anni compiuti lo scorso mercoledì. L'azzurra era arrivata sulle pedane statunitensi, oltre ai tanti successi in ambito under20, ...

Camila Cabello ha festeggiato il successo del suo PRIMO disco solista come avresti fatto tu : Il 12 gennaio Camila Cabello ha pubblicato in tutto il mondo il suo primo album solista e, neanche a dirlo, è schizzato ai vertici delle classifiche. Ricevendo anche i complimenti di grandi star della musica. "Camila" ha raggiunto la posizione n°1 di ...

Andora - successo per il PRIMO corso del neonato Circolo Fotografico : Grande affluenza di pubblico ieri sera alla prima serata del corso base di fotografia digitale che il neonato Circolo Fotografico Andora ha tenuto a Palazzo Tagliaferro ad Andora. Il gruppo, nato nel ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : PRIMO podio in carriera per Camilla Mancini! La fiorettista azzurra chiude al terzo posto - altro successo per la russa Inna Deriglazova : A Katowice (Polonia) arriva la migliore gara della carriera per Camilla Mancini, che sale per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo. La 23enne fiorettista azzurra è stata protagonista di un grande torneo, in cui è riuscita a raggiungere brillantemente la semifinale, dove si è però dovuta arrendere alla superiorità della campionessa del Mondo Inna Deriglazova, che ha conquistato poi il successo. Il cammino di Mancini è stato caratterizzato ...

Riki a Verissimo tra il successo del tour e il PRIMO incontro con il suo idolo Tiziano Ferro (video) : Riki a Verissimo ripercorre il successo dell'ultimo anno, con un tour completamente sold out che partirà nelle prossime settimane. Il giovane artista ammette di essere stato favorito dalla eco di Amici di Maria De Filippi, dal quale è uscito al secondo posto, ma di essere disposto a dimostrare tutto il suo valore attraverso nuova musica e con Mania, il suo nuovo disco di inediti rilasciato il 20 ottobre scorso. Riccardo Marcuzzo ha quindi ...

A Sydney PRIMO SUCCESSO Medvedev : primo successo in carriera per Daniil Medvedev. Il giovane tennista russo sì è aggiudicato il torneo di Sydney, partendo dalle qualificazioni, battendo in finale per 1-6 6-4 7-5 l'australiano Alex De ...

Chirurgia : al Policlinico Gemelli di Roma eseguito con successo il PRIMO impianto italiano della nuova valvola biologica Avalus™ : eseguito con successo presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma il primo impianto italiano con procedura mininvasiva della nuova valvola biologica Avalus™ di Medtronic. L’intervento è stato condotto dal cardiochirurgo Massimo Massetti, direttore dell’Area cardiovascolare del Policlinico A. Gemelli e professore ordinario di CardioChirurgia all’Università Cattolica su una paziente settantenne affetta da stenosi ...