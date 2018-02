Pratiche del terremoto | botta e risposta tra la vice presidente della Regione Casini e il

Le conseguenze Pratiche dell'apolidia : l'emblematico caso dei Rohingya : Fin dalle prime fasi dell'esodo dei Rohingya in fuga dalle persecuzioni in Myanmar verso il Bangladesh, ho sottolineato l'importanza della loro condizione di apolidi nell'approccio alla questione. Nel mezzo di una migrazione biblica le priorità si concentrano solitamente sulle necessità pratiche, ma una riflessione sull'apolidia come condizione che aggrava ulteriormente la disperata situazione di questa minoranza perseguitata ...