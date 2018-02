Polonia | l' Europa ha bisogno di più carri armati per combattere Daesh e Russia

Consiglio d'Europa boccia leggi giustizia Polonia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Polonia - Francia - Italia - le facce (diverse) dell’antisemitismo in Europa : «L’episodio tipico dell’antisemitismo Italiano è verbale, è il post su Facebook, non è l’attacco fisico. Sono di questo tipo il 60% dei 109 episodi conteggiati nel 2017 arrivati tramite il monitoraggio fatto sul web e le segnalazioni all’antenna antisemitismo». Stefano Gatti lavora all’Osservatorio antisemitismo del centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano che ogni anno produce un report sugli episodi di violenza degli ebrei e ...

EUROPA/Polonia - Mani aperte verso gli altri : i Cantori della Stella per i bambini di Siria e Libano : Nessun bambino dovrebbe mai soffrire a causa dell'invidia e dei conflitti degli adulti, per questo i bambini polacchi alzano la voce sulla necessità di agire per la pace nel mondo, spiega Anna ...

L'Europa contro la Polonia : "Con le sue riforme a rischio lo Stato di diritto" : L'Europa contro la Polonia. Sembra il titolo di un film, o di una di quelle famose cause legali americane destinate a cambiare un capitolo di Storia. Ma con tutta probabilità, da questa sorta di ...