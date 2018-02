Pippi Calzelunghe e la maledizione di Norovirus Diario olimpico del 17 febbraio

agi

(Di sabato 17 febbraio 2018) Tu chiamale se vuoi emozioni. Tante, diverse, uniche, come solo lo sport e ancor più un’Olimpiade, con la sua cadenza quadriennale, sa creare, vivere, regalare. PyeongChang le riassume in un giorno solo: dalla sorpresa all’estasi, dalla redenzione alla delusione, dalla speranza alla disperazione, alla rabbia, alla gioia. Chi pensava che i Giochi invernali fossero davvero freddi? Anche la temperatura in Corea è salita, facendo impazzire pure l’ultima variabile… Pippi Calzelunghe rivoluzionaria Quando taglia il traguardo e guarda istintivamente il tabellone, Ester rimane attonita, a lungo, con la bocca aperta, cercando conferme sulle facce di avversarie e genitori in tribuna, con gli occhi fissi su quei numeri da sogno, che non cambiano. Non ci crede, è convinta che ci sia un errore clamoroso, magari atroce, pazzesco, come quel ...