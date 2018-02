Picchia e tenta di soffocare anziana | arrestata badante ucraina

Ragazzo di 17 anni Picchia i passanti con un bastone e poi tenta la fuga in Arno : Firenze, 11 gennaio 2018 - Prima si è scagliato contro i passanti con un bastone . Poi, quando è arrivata la polizia, per evitare di essere fermato, è entrato nel fiume Arno, all'altezza del parco ...

Torino - tentata rapina in casa dell'ex vicesindaco : madre e figlio Picchiati a minacciati : Si concentrano su alcuni personaggi già noti alle forze dell'ordine, le indagini sulla tentata rapina dell'antivigilia di Natale a Bollengo (Torino), dove due persone, madre e figlio, sono state ...

Trieste - assalto in villa : Picchiano a morte il proprietario - poi tentano di strangolare la moglie. Caccia ai killer : Drammatico assalto in villa questa notte : il padrone di casa è stato ucciso a Opicina , sull'altopiano carsico, sopra Trieste. Vittima della violenta rapina un 70enne di cui non è ancora stato reso ...

Trieste - assalto in villa : Picchiano a morte il proprietario - poi tentano di strangolare la moglie. Caccia ai killer : Drammatico assalto in villa questa notte : il padrone di casa è stato ucciso a Opicina , sull'altopiano carsico, sopra Trieste. Vittima della violenta rapina un 70enne di cui non è ancora stato reso ...

'Ho tentato di passare la frontiera 10 volte. Sono stato fermato - Picchiato e rimandato in Italia a piedi' : 'Ho provato 10 volte ad attraversare la frontiera con la Francia nelle ultime settimane, 8 volte a piedi e 2 volte in treno . Ogni volta la polizia francese mi ha fermato, ammanettato. Più volte mi ...