Perugia | ufficiale l' arrivo di Diamanti

Perugia - ufficiale l’acquisto di Diamanti : il comunicato : Il Perugia sarà impegnato oggi in casa contro il Palermo nella 26^ giornata di Serie B. Una sfida non semplice per gli umbri che sono reduci dal buon pareggio sul campo del Parma e dal ko con il Cittadella. Il ‘Grifo’ andrà a caccia dei tre punti per avvicinarsi alla zona playoff. Intanto la società ha ufficializzato l’acquisto di Alessandro Diamanti, svincolato dopo l’esperienza con il Guangzhou Evergrande: “La ...