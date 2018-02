Perotti | ' Under è formidabile e si merita tutto questo'

Roma - Perotti : 'Under? E' umile - ce lo godiamo' : Diego Perotti , esterno della Roma , autore del 2-0 contro l' Udinese , parla a Sky Sport : 'Piano piano stiamo ritrovano quella strada che avevamo perso. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare di aver fatto qualcosa di importante, quando in verità abbiamo solo fatto il nostro ...

